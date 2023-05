Laatst geüpdatet op mei 9, 2023 by Redactie

Iedereen zoekt liefde, dus het komt als een schok als mensen beseffen dat ze het wegduwen. Geloof het of niet, veel mensen duwen liefde dagelijks weg. De meeste mensen willen weten hoe en waarom dit gebeurt. Hier zijn 5 manieren waarop je liefde wegduwt en hoe je dit kan veranderen.

Inhouding

Vaak laten mensen in een relatie hun angst voor intimiteit veranderen wie ze zijn voor hun partner. Dit is een vorm van liefde wegduwen omdat je achterhoudt wie je werkelijk bent. Dit gebeurt vaak onbedoeld, waardoor het moeilijk te lokaliseren is, maar het is belangrijk om op te merken of gevoelens beginnen te veranderen.

Afsluiten

Afsluiten is een intern afweersysteem dat ons afsnijdt van onze gevoelens, zodat we niet gekwetst worden. Omdat we onze verdediging vroeg in het leven vormen, beperken pijn uit het verleden waardoor we ons zelfbeschermend voelden, onze relaties alleen maar. Afsluiten omvat het vermijden van zoete momenten, het weerstaan van genegenheid of het vermijden van oogcontact. Wanneer dit gebeurt, is het belangrijk om de situatie nauwkeurig te evalueren om te bepalen of je gevoelens gebaseerd zijn op externe omstandigheden die je niet onder controle hebt of die je niet kunt verdedigen.

Overdreven kritisch zijn

Te kritisch zijn is de meer extreme kant van afsluiten. Dit is waar je alle tekortkomingen van je partner kunt aanwijzen en selectief kunt beginnen met luisteren, alleen om de negatieven te horen die worden gezegd. Als je merkt dat dit gebeurt, onthoud dan dat niemand perfect is en concentreer je op wat je leuk vindt aan je partner.

Vorm boven inhoud

Liefde is iets prachtigs en het is belangrijk om het echt te houden. Een relatie hebben kost elke dag werk en je moet liefde tonen aan je partner. Vorm boven inhoud is een manier om liefde weg te duwen, omdat je meer geneigd bent om routine te vervangen door romantiek. Om de romantiek levend te houden, moet je bereid zijn om liefde te geven en te ontvangen.

Ruzie zoeken

Relaties zijn niet immuun voor conflicten en meningsverschillen. Ruzie zoeken verwijst naar het vaker of uit het niets provoceren van je partner. Dit creëert een conflict waar er niet één is die een negatieve reactie ongeoorloofd is of je partner wegduwt. Voordat je iets naar je partner brengt, moet je ervoor zorgen dat het een legitiem conflict is en niet iets dat je uit elkaar haalt.

Nu je je bewust bent van de manieren waarop je liefde kunt wegduwen, doe je een van deze dingen? Als je dat doet, is het belangrijk om het te herkennen en eraan te werken het te veranderen.