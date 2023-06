5 meest voorkomende problemen waarmee moeders worden geconfronteerd

Laatst geüpdatet op juni 20, 2023 by Redactie

Moeders, zegen ze, want zonder hen zouden we niet hebben geweten of geleerd over onvoorwaardelijke liefde. Het is hard werken om moeder te zijn; in feite zijn het echte superhelden. Maar helaas, moeders zijn mensen en hebben net als iedereen problemen en zorgen. Hieronder staan vijf van de meest voorkomende.

Lees ook: De mythe van de perfecte moeder zijn

Vermoeidheid

Vermoeidheid komt misschien wel het meest voor bij moeders. Of je nu een nieuwe moeder bent of iemand die al jaren moeder is, de mate van vermoeidheid van het moeten opvoeden en runnen van een gezin is onvergelijkbaar. Als je een werkende moeder bent, zou je niet eens kunnen twijfelen, zelfs als ze het probeerden, de overweldigende uitputting die je doormaakt.



Een verandering van dieet en het opnemen van stressverlichtende activiteiten zoals yoga kan helpen, maar om de tijd te vinden om ze te doen is de echte uitdaging. Toch zou je dat moeten doen. Zelfs 5-15 minuten eenvoudige yoga en diepe ademhalingsoefeningen zullen op de lange termijn helpen.

Niet mooi voelen

Zelfbewust zijn kan een tweesnijdend zwaard zijn. Aan de ene kant kan het je helpen een beter mens te worden, maar het nadeel, dat vaker voorkomt, kan ervoor zorgen dat je je waardeloos voelt. Moeders zijn vrouwen en elke vrouw verdient het om er mooi uit te zien en zich mooi te voelen, maar door de taken van het moederschap hebben ze vaak weinig tijd voor zichzelf.



Maar denk hier eens over na, je moet altijd eerst en vooral voor jezelf zorgen voordat je zelfs maar probeert voor anderen te zorgen. Dus neem die tijd voor een manicure, een snelle shoppingtrip of zelfs een spabehandeling. Het zal je welzijn verjongen, en je zult beseffen hoe dat zich positief vertaalt in je mogelijkheden om een gezondere, versterkte en inspirerende moeder te zijn! Wat eten betreft, gooi de ongezonde eetgewoonten weg en kook gezonde recepten in de keuken. Het is niet alleen goed voor jou, maar ook voor het hele gezin.

Zorgen maken

Geestelijke vermoeidheid is een ander reëel probleem, en komt vaak voort uit te veel zorgen. Moeder zijn is een 24/7 verantwoordelijkheid, en hoe oud je kind ook is, je kunt het gewoon niet laten om je zorgen te maken over zelfs de kleinste dingen.



Wat je moet doen, is leren om af en toe los te laten. Als mens heb je misschien fouten gemaakt als moeder, maar als je eraan blijft hangen, wordt er niets beters. Hoe oud we ook zijn, we leren altijd constant voornamelijk van onze fouten en tekortkomingen.



Leer te vertrouwen op je capaciteiten als moeder en ook op je kind. Ontwikkel een communicatielijn tussen jullie tweeën, en je zult snel beseffen dat het je zal helpen om met je zorgen om te gaan – of die nu ongegrond zijn of niet – en die kostbare band te versterken.

Perfecte moeder

Niemand is perfect, dus haal dat uit je hoofd. Maak je geen zorgen over dingen die anders hadden kunnen worden gedaan of leg jezelf geen onnodige stress op om de perfecte moeder te zijn. Zoals gezegd, vertrouw op je capaciteiten en doe je best.



Elke moeder wil het perfecte rolmodel zijn voor haar kind, en niemand verwijt hen dat. Maar in werkelijkheid gaat het niet om perfect zijn – het gaat om moeder zijn. Geef het goede voorbeeld, en het kan niet vaak genoeg worden gezegd, doe gewoon je best. Als je hulp nodig hebt, leer dan om contact op te nemen.

Lees ook: Zo kun je als moeder het schuldgevoel loslaten

Twijfel aan jezelf

Als je overweldigd bent, sluipt er vaak twijfel aan jezelf binnen. Je zult geplaagd worden door de “wat als” en “als alleen”. Nou, stop! Je hebt misschien het gevoel dat je niet genoeg doet, maar wat is eigenlijk genoeg? Het werk van een moeder kan nooit “genoeg” zijn, want als dat zo is, ben je klaar! Maar dat betekent niet dat je altijd tekortschiet.



Een kind heeft vooral liefde nodig. Als je te veel bezig bent met nadenken over hoe je dingen beter had kunnen doen, is de kans groot dat je je kind de liefde ontzegt. Je hebt fantastisch werk geleverd door een leven in deze wereld te brengen en te doen wat je kunt om dat kostbare leven groot te brengen. Geef jezelf een schouderklopje en geniet van de vele momenten die je als moeder zult hebben. Zwelgen in zelftwijfel stopt de tijd niet of keert hem terug. Waar het om gaat is het heden. Je bent bijzonder en dat kan niemand je afnemen.



Niemand heeft gezegd dat moeder zijn gemakkelijk zal zijn, maar nogmaals, niemand heeft gezegd dat het een onmogelijke taak zal zijn. Geniet van het moederschap, want het is een van de mooiste momenten in het leven.