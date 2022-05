5 opberg hacks voor kleding buiten het seizoen

Veel mensen bergen twee keer per jaar hun zomer- en winterkleding op. Maar vaak is het lastig om je favoriete stukken van het jaar ervoor te vinden. Waar is die comfortabele gebreide trui van de winter van vorig jaar? En waar is die mooie bikini van vorige zomer? Klinkt bekend? Hier zijn 5 tips om je voor elk seizoen op orde te krijgen en je garderobe netjes en georganiseerd te houden.

1. Ruim aan het einde van elk seizoen kleding op

Laten we eerlijk zijn, iedereen heeft de neiging om zijn oude kleren op te potten. Naarmate de seizoenen veranderen, verandert ook de mode, dus het is echt niet nodig om elk kledingstuk voor het volgende jaar te bewaren. Het kopen van dozen of opbergboxen maakt het gemakkelijker om ze te sorteren in ‘bewaar, op te slaan en te doneren’-stapels, en helpt bij het opbergen van kleding in beperkte ruimte. Ruim aan het einde van het seizoen op, zodat je van tevoren voorbereid bent op het seizoen van het volgende jaar.

2. Verpak delicate items in tissuepapier

Om pluisjes en scheuren in je delicate kleding te voorkomen, wikkel je ze in tissuepapier voordat je ze in dozen doet, zodat de kleding gescheiden blijft en wrijving beperkt, vooral voor je winterkleding. Wol en kasjmier hebben een grotere neiging om beschadigd te raken tijdens hun zomerlange winterslaap en moeten met zorg worden behandeld.

3. Bewaar je badmode in stof, niet in plastic

We willen allemaal onze bikini’s in paren houden, maar ze in plastic zakken met ritssluiting bewaren is de eerste stap naar een ramp. Kunststof houdt vocht vast, waardoor er schimmel op de stof van het badpak ontstaat. Door ze in aparte stoffen kledingzakken te bewaren, blijft het badpak droog en stopt de schimmel, terwijl de paren bij elkaar blijven.

4. Heb items bij de hand die je buiten het seizoen kunt dragen

Er is altijd die ene boyfriend-jeans die je uit je opgeborgen winterkleren haalt als die bries net iets te koud is voor een korte broek in de lente. Het is prima om een ​​paar items buiten het seizoen in je garderobe te bewaren voor onverwacht weer. Dat gezegd hebbende, moet je het tegenovergestelde niet toestaan ​​en meer kleding bewaren dan je nodig hebt. Een paar van je favoriete jeans en een vest is meer dan genoeg.

5. Bewaar je kleding alsof je een koffer inpakt

Vreemd genoeg zorgt het dubbelvouwen en oprollen van je kleding voor meer ruimte en wordt het gemakkelijker om al je kleding in de doos te zien. De manier waarop de meeste mensen hun koffers inpakken, is om alle items beter zichtbaar te maken. Waarom zou niet hetzelfde gelden voor het opbergen van je kleding buiten het seizoen? Het maakt het ook veel gemakkelijker om uit te pakken wanneer het tijd is om ze weer naar buiten te brengen.