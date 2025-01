5 pistes in de regio Innsbruck die je moet ervaren

Laatst geüpdatet op januari 6, 2025 by Redactie

Een wintervakantie in Innsbruck is meer dan alleen skiën. Het is wakker worden met uitzicht op besneeuwde bergtoppen, razendsnel op de piste staan en daarna terugkeren naar de stad voor een gezellige avond. Of je nu op zoek bent naar uitdagende afdalingen, een zonnige piste of een rustige route door het bos, de regio Innsbruck heeft het allemaal. En het mooiste? Met de SKI plus CITY Pass kun je al deze pistes en meer in één trip ontdekken. Dit zijn 5 pistes in de omgeving van Innsbruck die je niet mag overslaan.

1. Nordkette: een afdaling voor durfals met uitzicht op de stad

Voor ervaren skiërs is de Karrinne in het Nordkette-skigebied een absoluut hoogtepunt. Deze steile afdaling heeft een hellingsgraad van 70° en is daarmee een technische uitdaging die je bloed sneller doet stromen. Nog een reden waarom Nordkette zo bijzonder is: het uitzicht. Terwijl je de pistes afraast, kijk je uit over de stad Innsbruck met zijn kleurrijke huizen en de rivier de Inn. Uniek, want binnen 20 minuten sta je weer in het centrum voor een goede kop koffie.

2. Axamer Lizum: grootste skigebied van de regio

Met meer dan 40 kilometer aan pistes en 9 liften is Axamer Lizum, ook wel bekend als het ‘witte dak’ van Innsbruck, het grootste skigebied van de regio. Dankzij de ligging tussen 1.560 en 2.340 meter hoogte geniet je hier van uitstekende sneeuwcondities. Het gebied heeft een mix van uitdagende afdalingen en toegankelijke routes, waardoor het voor veel wintersporters aantrekkelijk is.

3. Kühtai: zonovergoten hellingen

In Kühtai, het hoogstgelegen skidorp van Oostenrijk (2.020 meter), vind je zonovergoten, lange afdalingen. In de winter kun je het beste op de oostelijke pistes beginnen, omdat deze ’s ochtends in de zon liggen. Daarna kun je de dag op de westelijke pistes afsluiten. Dankzij de hoge ligging is de sneeuw hier van december tot april van topkwaliteit.

4. Muttereralm: perfect voor gezinnen en beginners

Zoek je een ontspannen afdaling? De blauwe piste van Muttereralm is bijna 7 kilometer lang en loopt door een prachtig bos. Ideaal voor beginnende skiërs of voor een dagje uit met het hele gezin. Het draait hier om genieten van de natuur en plezier maken.

5. Rangger Köpfl: rustig en ruim

Rangger Köpfl is perfect voor wie houdt van brede pistes en een ontspannen sfeer. Ook hier vind je 7 kilometer aan blauwe afdalingen, zonder drukte. Met de nieuwe Peter Anich III-combinatielift, die skiërs snel naar de top brengt, is het gebied nu nog beter bereikbaar en biedt het meer comfort voor bezoekers. Een fijne plek om zelfverzekerder te worden op je ski’s of om plezier te maken met de kinderen.

Waarom Innsbruck?

Innsbruck combineert (winter)sport en een bruisende stad op een unieke manier. Binnen een kwartier van de luchthaven sta je in hartje centrum en na een dag skiën kun je door naar een van de vele gezellige restaurants. Bovendien biedt Innsbruck volop cultuur, geschiedenis en gezelligheid, van Slot Ambras tot de beroemde Maria-Theresien-Straße.



Met de SKI plus CITY Pass krijg je toegang tot 12 skigebieden én 22 culturele bezienswaardigheden. Vervoer tussen stad en pistes? Daar hoef je niet eens over na te denken, dat is met de kosteloze Welcome Card allemaal geregeld.

(Photo by Jonas Schwarzwälder / Jonas Schwarzwälder Photography)