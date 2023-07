5 positieve dingen die gebeuren als je zelfvertrouwen hebt

Laatst geüpdatet op juli 24, 2023 by Redactie

Zelfvertrouwen is het positieve gevoel dat je van binnen hebt dat je vertelt dat je tot alles in staat bent. Je voelt je krachtig, zelfverzekerd en gevoed met kracht om uitdagingen en problemen aan te gaan. En degenen die het niet hebben, degenen met een negatief zelfbeeld, laten waarschijnlijk veel dingen ongedaan. Hoeveel dingen heb je voorbij laten gaan omdat je geen geloof had – en aan jezelf twijfelde?

Twijfels zoals:

Kan ik dit echt doen?

Andere mensen zijn veel geschikter dan ik, dus laat ze het maar doen.

Wat zullen anderen denken als ik dit doe of zeg?

“Ik kan echt niet…”

“Ik verdien dit niet.”

En je hebt waarschijnlijk gelijk. Zoals je altijd de baan krijgt, het salaris, het leven waarvan je diep van binnen gelooft dat je het verdient.



Maar als je meer wilt, moet je stoppen met tegen jezelf te zeggen dat je het niet kunt, of niet verdient, of dat iemand anders er beter in is of dat je zou willen dat je net als iemand anders was.

Dit is wat er gebeurt als je zelfvertrouwen hebt

Oordeel gaat twee kanten op. Wanneer je oordeelt dat je in staat bent tot succes, vergroot je je kans om dit te krijgen. En als je jezelf beoordeelt als niet in staat tot succes, verkleint dat je kansen daarop. Zelfvertrouwen helpt je te vertrouwen in jezelf en je capaciteiten. En hier zijn vijf dingen die kunnen gebeuren als je zelfvertrouwen hebt.

1. Het geeft je de vrijheid om fouten te maken

Het stelt je in staat om met tegenslagen om te gaan door ze te zien voor wat ze zijn: tijdelijk en niet het einde van de wereld.

2. Het helpt je kansen te herkennen

Als je gelooft dat je je doelen kunt bereiken, werkt je geest met de grootst mogelijke ontvankelijkheid om kansen te ontdekken. Als je duidelijke doelen hebt, begin je alle elementen op te merken die nodig zijn om ze te bereiken, simpelweg omdat de duidelijkheid van je doelen betekenis geeft aan die elementen wanneer ze zich aan jou openbaren.

3. Het helpt je creatieve oplossingen te vinden

Wanneer je een probleem benadert, voel je je angstig en raakt je denken verstopt, waardoor het minder waarschijnlijk wordt om goede oplossingen te vinden. Zelfvertrouwen zorgt ervoor dat je ontspant en helder nadenkt. Het stimuleert redeneren, geheugen en creativiteit, waardoor het waarschijnlijker is om goede oplossingen te vinden.

4. Het stimuleert actie en doorzettingsvermogen

Het is moeilijk om het consistente werk te doen dat nodig is om een waardevol doel te bereiken als je geen zelfvertrouwen hebt. En als je faalt, bevestig je dit gebrek aan geloof. Maar als je in jezelf gelooft, voel je je gemotiveerd om actie te ondernemen en dit gedurende lange tijd vol te houden. Je zult in staat zijn om fouten of tegenslagen als onderdeel van het proces te zien en door te gaan, wat je zelfvertrouwen zal versterken.

5. Het zorgt ervoor dat anderen sneller reageren

Als je iemand om iets vraagt en je denkt dat ze het je zullen geven, zullen ze de overtuiging voelen en eerder geneigd zijn om op je verzoek in te gaan. Als je niet gelooft, zal je verzoek aarzelend zijn, waardoor de kans groter is dat het wordt afgewezen.