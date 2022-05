5 redenen om je met shungiet te beschermen tegen negatieve stralen

Stel je voor dat er in ons dagelijks leven geen straling van mobiele telefoons of elektriciteit zou zijn. Zeker voor gevoelige mensen zou dit natuurlijk een verademing betekenen. Maar zonder elektriciteit en zonder de mogelijkheid om via smartphone en internet te communiceren, zou het voor de meesten van ons heel moeilijk of onmogelijk zijn om met ons dagelijks leven om te gaan.

Maar zover hoeft het niet te komen. Er is ook een manier om jezelf te beschermen tegen de negatieve effecten van elektrische stroom zonder de voordelen ervan op te offeren. Shungiet wordt al eeuwenlang gebruikt als beschermende en helende steen in Karelië, lang voordat we leerden hoe we elektriciteit moesten gebruiken. Met dit mineraal kunnen de door de stroom veroorzaakte negatieve stralen worden geharmoniseerd. Ze zijn dan niet meer zo belastend en schadelijk voor ons organisme.

1. Verminder blootstelling aan straling

We hebben veel elektrische apparaten om ons heen. In de toekomst zullen er zeker steeds meer technologieën zijn die ons enerzijds kunnen helpen, maar ons anderzijds ook belasten. We zullen zeker iets moeten doen om deze last tegen te gaan.

2. Shungiet mineraal is een volledig natuurlijke manier om jezelf te beschermen tegen straling

Natuurlijke ondersteuning is vaak effectiever dan door de mens gemaakte remedies tegen veel van de negatieve invloeden in ons leven. Er zijn veel voorbeelden die aantonen dat de natuur ons bescherming biedt die we moeten herkennen en gebruiken. Shungiet is een 100 procent natuurlijk product.

3. Shungiet is niet duur

Hoewel sommige mensen denken dat hoe duurder hoe beter, is dit niet het geval als het gaat om shungiet bescherming. Het gesteente ligt relatief dicht bij het aardoppervlak, dus het kan gemakkelijk en goedkoop worden gedolven en kan zonder speciale behandeling worden gebruikt. Door directe import is de prijs beduidend lager dan die van vele andere opties die bescherming tegen elektrosmog beloven.

4. Eenvoudig en duidelijk

Je kunt de steen bij je dragen of plaatsen waar je de meeste bescherming nodig hebt, bijvoorbeeld op het werk. Er zijn een paar regels om in gedachten te houden, zoals het niet onder het lichaam plaatsen, binnen de straal van effect blijven en een paar andere. Deze regels zijn echter niet ingewikkeld en zeer eenvoudig te implementeren.

5. Zelfs als de stralingsbescherming niet meetbaar is – tonen testen en ervaringen de hoge effectiviteit van de shungietsteen aan

Shungiet is natuurlijk, ongecompliceerd, goedkoop en, wat heel belangrijk is, effectief. Veel gebruikers voelen zich fitter, slapen beter en de blootstelling aan straling neemt aanzienlijk af. Dat is waarschijnlijk de belangrijkste reden om dit specifieke mineraal bij je te houden.