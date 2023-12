5 redenen om voor een zeilvakantie te kiezen

Laatst geüpdatet op december 20, 2023 by Redactie

Wil je graag eens een ander soort vakantie beleven dan je gewend bent? Dan is een zeilvakantie mogelijk iets voor jou. Als je nog niet eerder vakantie hebt gevierd op een zeiljacht of catamaran twijfel je misschien of dit een goede keuze is. Wat dat betreft, ben je hier aan het juiste adres, want wij noemen in deze tekst vijf redenen om voor en zeilvakantie te kiezen.

1) Geen dag is hetzelfde

Als je vakantie op het vasteland viert, word je iedere dag op dezelfde plek wakker. De meeste mensen verblijven hun hele vakantie immers in dezelfde accommodatie. Kies je voor een zeilvakantie? Dan is dit totaal anders. Je ontwaakt weliswaar elke dag op dezelfde boot, maar deze ligt telkens op een andere bestemming. Doordat je de mooiste baaien en gezelligste dorpjes ontdekt, is geen dag hetzelfde. Dit maakt dat een zeilvakantie altijd een unieke ervaring is die je de rest van je leven bij zal blijven.

2) Zeilervaring is niet nodig

Wie nog nooit op een zeiljacht of catamaran gevaren heeft, denkt misschien niet dat een zeilvakantie voor hem is weggelegd. Zonde, want zeilervaring is niet nodig om zo’n vakantie te boeken. Je kunt namelijk ook een zeilvakantie met schipper boeken. Het grote voordeel hiervan is dat jij je nergens zorgen over hoeft te maken, waardoor je optimaal kunt genieten van je vakantie.

3) Talloze mogelijkheden

Zijn zeilvakanties nieuw voor je? Dan denk je misschien dat er niet zoveel mogelijk is op dit gebied. Dit is een misvatting, want er zijn talloze mogelijkheden. Als je het liefst binnen Europa blijft, kun je in Italië, Griekenland, Spanje, Noorwegen, Zweden of Kroatië zeilboot huren. Ook voor mensen die het liever wat verder weg zoeken, behoort een zeilvakantie tot de mogelijkheden. Je kunt namelijk ook een zeilvakantie boeken in de Verenigde Staten, Cuba, Madagaskar, China en Mauritius.

4) Je geeft zelf invulling aan je vakantie

Omdat je tijdens een zeilvakantie verschillende bestemmingen bezoekt, denk je misschien dat alles al voor je bepaald is. Toch is dit niet het geval, want je bepaalt helemaal zelf wat je doet. Breng jij je tijd aan boord graag zo actief mogelijk door? Dan behoort dat tot de mogelijkheden. Als je het liefst zo weinig mogelijk doet, is dat ook prima. Het is immers jouw vakantie, waardoor je zelf kiest wat je wel en niet doet.

5) Zowel individueel als in een groep

Vind je het gezellig om met meerdere mensen op vakantie te gaan? Dan denk je misschien niet direct aan een zeilvakantie. Je verwacht waarschijnlijk dat je alleen of samen met je partner of gezin op een boot zit, maar dit hoeft niet. Als je voor flottielje zeilen Kroatië kiest, vaar je mee in een vloot met meerdere zeiljachten en/of catamarans. Mensen met zeilervaringen kunnen met een eigen jacht meevaren in de flottielje, maar je kunt je ook laten varen door een ervaren schipper. Wie liever samen met meerdere mensen op een boot verblijft, kan een hut op het moederschip van de fl