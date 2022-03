5 redenen om weg te blijven van vrienden die roddelen

Of het nu gaat om slechts twee tot drie goede vrienden of om een ​​grote groep, elke vrouw heeft een hechte groep vriendinnen nodig. Dus wat gebeurt er als je een solide vriendengroep hebt, alles is perfect, je hebt een groepschat en checkt in met een van de anderen, je gaat uit lunchen, je plant een meidentrip – maar er is een roddelaar in de groep?

Je vindt haar leuk, ze is aardig, ze heeft een schattige hond, maar ze houdt er gewoon van om over andere mensen te praten. Je voelt je ongemakkelijk als je niet meedoet met roddelen, maar je voelt je altijd een beetje naar als je het wel doet. Natuurlijk kun je gewoon proberen dat slechte gevoel te negeren en mee roddelen. Maar hier zijn 5 redenen waarom je dat niet zou moeten doen:

1. Ze praat waarschijnlijk ook over jou

Denk er over na. Als ze altijd naar je toekomt met het laatste nieuws over wat er gaande is in iemand anders leven, laat ze die andere waarschijnlijk ook weten wat er in jouw leven aan de hand is. Een roddelaar is een roddelaar. Niet alleen voor jou, maar voor alle anderen. Als ze jou de zaken van iedereen vertelt, dan zal ze hoogstwaarschijnlijk iedereen jouw zaken vertellen.

2. Ze is ontrouw

Mensen laten ons zien hoe ze ons zullen behandelen als ze ons laten zien hoe ze anderen behandelen. Door ontrouw te zijn tegenover al haar andere vrienden en je al hun geheimen te vertellen, heeft ze bewezen dat ze een ontrouw persoon is. Laten we zeggen dat ze je vriendschap een beetje meer waardeert dan die van anderen en dat ze nooit over je zou roddelen tegen anderen. Dat maakt het niet uit. Ze heeft haar ontrouw en haar gebrek aan respect voor haar vrienden en hun persoonlijke en privégegevens al bewezen. En wie weet? Alleen omdat ze nog nooit over je heeft geroddeld met andere mensen, wil nog niet zeggen dat ze je vuile was niet op sociale media zal luchten als je ooit een rotsachtige weg bereikt en jullie op slechte voet staan. Dat is zeker iets om over na te denken.

3. Na negativiteit volgt drama

Er komt nooit iets goeds voort uit drama. Het eindigt altijd met iemands gevoelens die worden gekwetst, een verbroken relatie, een fysieke woordenwisseling of erger. Drama is een verspilling van tijd en energie. Je wilt niet met iemand afspreken om te bespreken wiens man wie bedriegt, of wie ontslagen is van welke baan.

4. Je moet je energie beschermen

Je energie kan besmet raken door de problemen van anderen. Of het nu opzettelijk is of niet, elke dag de hele dag zitten en omgaan met andermans drama en problemen zal je uiteindelijk beïnvloeden. Sluit je van haar af en bescherm je energie, ruimte en mentale gezondheid. Met roddelen win je helemaal niets. Je krijgt alleen negatieve energiepunten op je scorebord.

5. Jij wordt uiteindelijk haar

Ja, zo begint het meestal. Ze werd waarschijnlijk een roddelaar omdat iemand die dicht bij haar stond een roddelaar was. Het is niet meer dan normaal om te worden waarmee we ons omringen. Als je niet de roddelaar in je kring wilt zijn, is dat iets om zeker over na te denken.

Het goede nieuws is dat, zelfs als je een roddelaar in je groep hebt, je niet per se meteen hoeft te springen om de banden met haar te verbreken. Waarom zou je in plaats daarvan geen praatje met haar maken en haar laten weten dat de manier waarop ze zich gedraagt ​​niet cool is? Als vrouwen is het zo belangrijk om bij elkaar te blijven en elkaar te steunen – niet om elkaar af te breken! Als vrienden ons vertrouwelijke informatie vertellen, laten we ons dan inspannen om deze vertrouwelijk te houden.