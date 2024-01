5 redenen voor een familievakantie in Mecklenburg-Vorpommern

Laatst geüpdatet op januari 30, 2024 by Redactie

Vakantie vieren met het hele gezin, of misschien zelfs met opa en oma erbij. De Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft het allemaal: ruimte, natuur, bijna 2000 kilometer kustlengte, het grootste samenhangende meren- en rivierlandschap van Midden-Europa met 2000 meertjes en rivieren en de indrukwekkende eilanden Rügen, Usedom, Hiddensee en Poel. De regio biedt hoogwaardige activiteiten, attracties en accommodaties voor de hele familie, van kinderen tot grootouders. Hier zijn 5 redenen om in 2024 Mecklenburg-Vorpommern te bezoeken.

Lees ook: Tenerife’s top tien voor een perfecte familievakantie

1) Op avontuur in de natuur

Niets zo leuk als samen genieten van de natuur en de dierenwereld. Bijvoorbeeld in KLAX Natur- und Umweltcamp in het Mecklenburgse merengebied. Hier kun je overnachten in een heuse tipi voor tot wel 7 personen. Er zijn veel creatieve activiteiten zoals sieraden maken, dieren kleien en instrumenten bouwen van natuurlijke materialen.



Of Vogelpark Marlow tussen Rostock en Stralsund. Daar kun je niet alleen lori’s voeren en papegaaien aaien, maar ook kangoeroes en alpaca’s bewonderen. Ook zijn er 10 speeltuinen, een speelschip, een kinderboerderij en je kunt zelfs in het park overnachten.



Voor wolven, beren en lynxen ga je naar Wildpark MV , op zo’n 40 minuten rijden van Rostock. Het park is heerlijk ruim opgezet. Een belevenis voor kinderen, met voedermomenten, klimpaden en speeltuinen. Het park biedt ook spannende wolvenwandelingen in de schemering aan.



In Ivenacker Eichen , in het merengebied, kun je op het Natuurpad en het Boomkroonpad bijzondere duizendjarige eiken en misschien wel de bewoners van het bos bewonderen: damherten, wilde paarden, Turopolje-varkens.



Voor de allerkleinsten is er de nieuwe Märchengarten Grammentin , een sprookjestuin niet ver van het genoemde Ivenackse bos, met een tuin, brasserie en dorpswinkel.

2) Gezinsvriendelijke vakantieoorden

Een vakantieoord met het QMF-label is in zijn geheel gecertificeerd als bijzonder gezinsvriendelijk, met toeristeninformatie, een welkomstcentrum, een kleurrijk evenementenprogramma en accommodaties voor elke portemonnee. Twee leuke voorbeelden op het eiland Usedom:



Ostseebad Trassenheide , een ideale plek voor rustzoekers en natuurliefhebbers. De badplaats biedt een familieprogramma, het strand is bewaakt en steenvrij, het water is ondiep. Verder is er Europa’s grootste vlinderboerderij, een piraten-minigolf en meer.



Ostseebad Karlshagen is perfect voor gezinnen, kampeerders, fietsers en watersporters. Met aan de ene kant de Oostzee met een 80 m breed strand: genoeg ruimte voor alle kasteelbouwers. Kinderen duiken veilig in ondiep water onder het toeziend oog van de badmeesters. En aan de andere kant de rivier de Peene met een idyllische jachthaven. Op het park zijn er speeltuinen en indoor speelhallen.

3) Uitjes voor alle weersomstandigheden

Op een regenachtige dag kun je naar een van de vele musea, bijvoorbeeld het Meeresmuseum (zeemuseum) achter de kloostermuren in UNESCO Werelderfgoedstad Stralsund, dat in 2024 na uitgebreide renovatie weer de deuren opent. Of breng een bezoek aan het OZEANEUM , een aquarium in Stralsund aan de Oostzee: een fascinerende onderwaterwereld waarin kinderen niet alleen kijken, maar ook meedoen.



In KüBoLa in Kühlungsborn aan zee staat alles in het teken van de vikingen: viking-minigolf, een vikingdorp en een vikingspeeltuin met een ballenbad, of liever: een ballenzee.

Riverlodge (c)Steffen_Peter

4) Apart: een vlot of woonboot huren

Waarom niet eens vakantie vieren op een woonboot of zelfs een vlot? Toegegeven, met ee hoog Huckleberry Finn-gehalte is een romantisch vlot meer voor jonge, avontuurlijke stellen. Een woonboot biedt met een douche, koelkast en warm bed de nodige luxe voor een gezin. Zie je jezelf al zwemmen, vissen, of ’s nachts naar de sterren kijken op het dak?



Nieuw is Riverlodge-Village , een drijvend woonbotendorp aan de rivier de Müritz. Het dorp is alleen open in het laagseizoen. Van 1 maart tot 8 mei 2024 is zo’n riverlodge te huren, met één tot vier slaapcabines. Een woonboot huren voor een weekend is ook mogelijk.

Lees ook: Reizen met kinderen: zes tips voor stressvrije familievakanties

5) Gegarandeerd gezinsvriendelijke accommodaties

Bedrijven met het Gustav-label, met de vis, staan voor betrouwbare kwaliteit en gegarandeerd gezinsvriendelijke accommodaties. Er wordt onder andere gekeken naar speciale voordelen voor gezinnen, prijs-prestatieverhouding, service bij aankomst, kind- en gezinsvriendelijke faciliteiten, speel- en beweegmogelijkheden en veiligheidsmaatregelen. Er zijn 98 accomodaties met dit label . Bijvoorbeeld Familienferienpark Awo Sana in Dambeck bij Nationaal Park Müritz of Haus Seeadler in Sellin aan de Oostzee.



Mecklenburg-Vorpommern, dat is grenzeloos genieten van familievriendelijke accommodaties, attracties en activiteiten voor de hele familie. Want als iedereen zich op zijn gemak voelt, wordt het een onvergetelijke vakantie!

Foto: Vogelpark Marlow (c)TMV/Duerst