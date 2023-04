Op 27 april kleurt heel Nederland weer oranje. Trommel je vrienden op en vier Koningsdag met een verrrrrry Instagrammable cocktail: Fizzy Peachtree. Dit drankje is er voor de echte party peaches: mensen die zelf het feestje zijn! Daarnaast zorgt de oranje kleur er voor dat jij volledig matcht met de feestdag zelf. En of je nou Koningsdag doorbrengt op je favo festival of bij je vrienden in de tuin: het is dé perfecte dag om te genieten van een fruitige alcoholische versnapering (al dan niet on the go). Wij geven je alvast 5 redenen waarom Fizzy Peachtree hét Koningsdag drankje van 2023 is.

1. Je maakt een Fizzy Peachtree eenvoudig en snel zelf thuis

Ben jij verantwoordelijk voor de pre-drinks dit jaar? Binnen no-time heb jij je vrienden voorzien van een Fizzy Peachtree. Het maken van een Fizzy Peachtree is namelijk makkelijker dan je denkt en staat binnen 30 seconden op tafel. Voor deze cocktail heb je maar drie ingrediënten nodig, met in de hoofdrol: Peachtree. Deze oranje likeur heeft behalve bruisend water en het sap van een limoen niet meer nodig om een heerlijk fizzy drankje te worden. Wat heb je nodig?



40 ml Peachtree

100 ml bruisend water

Sap van 1/4 limoen

2 partjes limoen ter garnering

Pak een groot wijn- of cocktailglas en vul ‘m tot de rand met ijsblokjes. Giet het limoensap, de Peachtree en het bruisend water in het glas. Roer door met een roerstaafje en voeg vervolgens nog wat ijsblokjes toe aan je cocktail. Garneer de cocktail met twee partjes limoen en klaar is ie!

2. Fizzy Peachtree is verfrissend

De lichtzoete perziklikeur in combinatie met bruisend water en limoen maakt Fizzy Peachtree het perfecte drankje voor wat verfrissing gedurende de dag. Laat dat zonnetje maar komen!

3. Fizzy Peachtree is laag in alcoholpercentage

Mocht je geen vrij hebben gevraagd de volgende dag, kun je alsnog met een gerust hart genieten van een Fizzy Peachtree. Met een alcoholpercentage van 4,5% is Fizzy Peachtree een toegankelijke en lichte keuze om te proosten op de Koning. Cheers!

4. Fizzy Peachtree is laag in calorieën

Met maar 93 kcal per drankje is een Fizzy Peachtree lager in calorieën dan bijvoorbeeld een wijntje of een biertje. Tijd dus voor een switch naar jouw nieuwe Koningsdag drankje!

5. Fizzy Peachtree is ook verkrijgbaar in een handig mee te nemen ready-to-go blikje

Staat Koningsdag bij jou in het teken van zoveel mogelijk feestjes meepakken en heb je helemaal geen tijd om een cocktail voor je bff’s in elkaar te flansen? Ook daar heeft Peachtree een oplossing voor. Fizzy Peachtree is namelijk ook verkrijgbaar in een kant-en-klaar blikje. Het ideale drankje om on the go te drinken terwijl je onderweg bent naar een festival.