5 redenen waarom je een goedkope smartphone zou moeten kopen

Een nieuwe smartphone kan veel geld kosten. Maar je hoeft niet altijd het duurste model te kopen. Smartphone modellen die op de markt komen die in het lagere prijssegment zijn gerangschikt, worden steeds beter. De dynamische ontwikkeling van technologie en de toenemende betaalbaarheid van geavanceerde oplossingen maken zelfs een goedkope smartphone steeds minder ver verwijderd van duurdere modellen. We zetten hier 5 redenen op een rij waarom het niet de moeite waard is om te veel te betalen bij het kopen van een smartphone.

1. Het kost minder geld

Natuurlijk kan je € 1.000 of meer uitgeven om de nieuwste en beste telefoon te hebben die vandaag beschikbaar is, maar raad eens? Volgend jaar, en de jaren erna zal er een hele reeks nieuwe, nieuwste en beste telefoons op de markt komen. Dat betekent dat je veel geld zou hebben uitgegeven aan een telefoon die in slechts een jaar tijd “verouderde technologie” was. Als je minder aan je telefoon uitgeeft, heb je meer te besteden aan de gadgets om je telefoon te personaliseren. Plus, je hebt extra geld over voor andere dingen dan je smartphone.

2. Een goedkope smartphone betekent niet per se een onbekend merk

De prijzen van smartphones zijn grotendeels niet alleen afhankelijk van hun specificaties, maar ook van mode en merk. Als gevolg daarvan zijn de kosten van modellen van ’s werelds meest bekende merken zoals Samsung en iPhone veel hoger omdat ze erg gewild zijn. Maar gelukkig hoef je vandaag de dag geen onbekend merk te kopen als je een goedkope smartphone wilt hebben. Zowel iPhone als Samsung hebben smartphones in hun range met betaalbare prijzen, die heel goed zijn en veel te bieden hebben. Dus, als het merk belangrijk voor je is, is het heel goed mogelijk om een betaalbare iPhone of een goedkope Samsung telefoon te kopen met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.

3. De ervaring is bijna hetzelfde

Over het algemeen gebruiken de meeste mensen hun smartphones om te bellen, berichten te verzenden, toegang te krijgen tot sociale media, op internet te surfen, hun bankrekening te checken en misschien om games te spelen. Net als een dure telefoon zal een goedkope smartphone in de meeste situaties het werk doen. Een duur model van een paar jaren geleden is de betaalbare optie van vandaag. Zelfs wanneer fabrikanten een nieuwe telefoon produceren voor een lagere prijs, streven ze er nog steeds naar om de markt tevreden te stellen met een telefoon die er goed uit ziet, en zoveel mogelijk functies heeft waar de klant baat bij heeft.

4. Je kunt updaten naar een nieuwer model zonder je schuldig te voelen

We horen regelmatig over een nieuwe smartphone die wordt uitgebracht en elke telefoon heeft weer nieuwe functies, nieuwere technologieën en is van een betere kwaliteit. Als je je geld echter investeert in een telefoon die € 1.000 of meer kost, moet je deze meer dan een jaar of langer consequent gebruiken. Je kunt dus niet meer kiezen voor nieuwere modellen. Als je in plaats daarvan een smartphone koopt die de helft van het bedrag kost of minder, voel je je half zo schuldig over het upgraden naar een nieuwer model.

5. Schade of verlies kan stressvol zijn

Een dure telefoon is moeilijker te vervangen dan een goedkoper model. Als je een beetje gevoelig bent voor ongelukken, ben je beter af met een goedkoper model uit het middensegment. Er zijn genoeg mensen die slordig zijn en hun smartphone op de grond of in het toilet laten vallen, of zelfs kwijtraken. Het hebben van een dure smartphone betekent dat je extra voorzichtig moet zijn om het krasvrij en veilig te houden. Je kunt je smartphone beschermen voor verschillende gevaren, maar als je je telefoon moet repareren of zelfs vervangen, is dit niet alleen pijnlijk, maar kan het ook stressvol zijn.