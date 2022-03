5 redenen waarom je relatiebreuk geen mislukking is

Terwijl we leren hoe we over een breuk heen kunnen komen, moeten we nog steeds omgaan met het verdriet, maar we moeten ook vechten tegen die innerlijke demonen van schaamte. Degenen die ons nogmaals vertellen dat we hebben gefaald. Natuurlijk hebben mensen verschillende maatstaven voor succes. Toch lijkt er één gebied te zijn dat voor iedereen wederzijds blijft: het succes van onze relaties.

We zien echtscheiding als de ultieme mislukking. We vergeten dat je aan relaties moet werken en dat mensen veranderen en situaties niet altijd voorspelbaar zijn. We oordelen snel in plaats van snel te vergeven en lief te hebben, en vergeten dat niemand het verdient om zich schuldig te voelen omdat we single zijn uit vrije wil of anderszins. Dus waarom voelen we ons dan zo beschaamd en schuldig als de relatie uit elkaar valt?

Of het nu de druk is die de maatschappij op ons legt, of misschien gewoon ons vrouwelijke verlangen naar een gelukkig liefdesleven, we moeten onthouden dat we ons niet moeten laten meeslepen door onze destructieve gedachten en ons een mislukkeling voelen. Je relatiestatus bepaalt niet wie je bent en of je succesvol bent of niet.

Dus laten we de cirkel doorbreken en beginnen met applaudisseren voor vrouwen die ervoor kiezen om los te breken in het streven naar hun geestelijke gezondheid. Laten we beginnen met het vieren van de overwinningen die kunnen komen door single of gescheiden te zijn, in plaats van ons alleen op de pijn te concentreren.

Hier zijn 5 redenen waarom je relatiebreuk eigenlijk een overwinning is:

1. Je bent een overlever

Het is grappig hoe we denken dat ongelukkig zijn en vechten voor iets ten koste van alles wat ons gezond verstand en vreugde brengt, het juiste is om te doen. We gaan ervan uit dat we, omdat we ons aan iemand hebben verbonden, alles moeten doorstaan ​​wat erbij komt kijken, zelfs als het ons kapot maakt.

Alleen omdat je in staat bent om iets te dragen, wil nog niet zeggen dat je het zou moeten doen. Er is een verschil tussen weten wanneer je moet blijven vechten en wanneer je moet loslaten. Het probleem is dat we denken dat loslaten een nederlaag betekent en ons dan een mislukkeling voelen, terwijl het in sommige gevallen eigenlijk vrijheid en overwinning betekent.

Relaties en huwelijken zijn hard werken, en soms lukt het niet, maar dat is oké. Wanneer we via de andere kant komen, ontwikkelen we standaard een kracht die anderen inspireert. We zijn niet langer alleen maar gewone vrouwen – we worden vrouwen die de pijn en het verdriet hebben overleefd en weer zijn opgestaan.

2. Relaties zijn hard werken en beide mensen moeten er moeite voor doen

Als je alles hebt gedaan wat je had kunnen doen, en het werkt nog steeds niet, dan is weglopen een overwinning, geen verlies. Om relaties goed te laten functioneren, moeten beide mensen zich evenveel inspannen. Het is niet aan jou om al het werk te doen. Falen is niet het resultaat van proberen, het is de afwezigheid van proberen. En als je hem je best hebt gegeven en het is nog steeds niet genoeg, dan is de waarheid dat hij je niet meer verdient.

We koppelen geïdealiseerde resultaten aan het idee van wat mislukt of slaagt, terwijl in feite sommige situaties volledig buiten onze controle liggen omdat ze meer vergen dan onze inspanningen. Je kunt niet iedereen redden, maar je kunt ervoor kiezen om je inspanningen en harde werk te erkennen.

3. Het leven is te kort om verdrietig te zijn

Op welk moment dachten we dat het oké was om verdriet over het ongehuwd zijn te verduren? Het is gemakkelijk om het perspectief te verliezen als je door een breuk gaat en denkt dat je hebt gefaald. Ons hartzeer zal ons denken gaan vertroebelen, en voordat we het weten zijn we bang voor het onbekende in plaats van het te omarmen.

Films willen ons doen geloven dat echt geluk alleen wordt bereikt als iemand anders van ons houdt. En dat als je single of gescheiden bent, je op de een of andere manier een sociale mislukking bent. Nou, het is gewoon niet waar. Het is de bedoeling dat jij, een leven vol vreugde leidt in en uit een relatie, en de beste liefde die je ooit zou kunnen ontvangen, is de liefde die je jezelf geeft.

4. Je bent een stap dichter bij geluk

Wanneer we uit de verkeerde relatie stappen, zijn we uiteindelijk een stap dichter bij de juiste. Of dat nu degene is met jezelf of een nieuwe man, hoe dan ook, je bent goed op weg om het eerder te laten gebeuren. Blijf niet hangen in het verleden of concentreer je niet op de ‘wat als’- vragen.

Je moet de realiteit van je situatie onthouden. Je relatie werkte niet en alleen omdat je dat wilde (of dat op een gegeven moment deed), neemt niet weg wat het was geworden.

Hoe moeilijk het ook is, we moeten onze verbroken relatie zien voor wat het is in plaats van wat we hoopten dat het zou zijn. Iets achterlaten dat ons belemmerde, betekent dat we vooruitgang kunnen boeken en vooruit kunnen gaan op alle gebieden van ons leven.

5. Je hebt waardevolle lessen geleerd

Eén ding is zeker: als we iets hebben geleerd van een relatie die eindigt, is dat wat niet werkt. Elke relatie leert ons iets nieuws. Er valt iets te vieren aan dat wat we leren op een manier die geen leerboek ons ​​kan geven. Meestal komen we er wijzer en sterker en rijker door van karakter. We vergroten onze capaciteit en ontwikkelen nieuwe positieve eigenschappen waarvan we niet eens wisten dat we ze konden.

Je mislukte relatie betekent niet dat je een mislukking bent. Het betekent dat je hebt liefgehad, geleerd en klaar bent om het leven weer wijzer en sterker te leven.