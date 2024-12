Laatst geüpdatet op december 2, 2024 by Redactie

Je kunt er niet omheen: eiwitten. Ze zijn onmisbaar voor een gezond en fit lichaam. Maar denk jij bij eiwitbronnen ook meteen aan vlees, eieren of overpriced eiwitshakes? Terwijl we volop op zoek zijn naar duurzame en plantaardige alternatieven, vergeten we compleet dat de échte eiwitheld al jaren op ons bord ligt: volkorenbrood! Met volkorenbrood krijg je eenvoudig plantaardige eiwitten binnen zonder poespas, ideaal voor elke lifestyle. Hoog tijd om die boterham de spotlight te geven die het verdient. Hier 5 redenen waarom volkorenbrood een must is in een eiwitrijk eetpatroon:

1. Brood als eiwitbron: dat had je niet gedacht!

Wist je dat je met twee sneetjes volkorenbrood al 7,8 gram eiwit binnenkrijgt? Dat is meer dan in een ei, avocado, of een glas sojadrink! Maar als je aan Nederlanders vraagt waar ze hun eiwitten vandaan halen, antwoordt slechts 15% ‘brood’. En dat terwijl graanproducten zoals brood al bijna een kwart van onze dagelijkse eiwitinname verzorgen. Brood is daarom dé vergeten eiwitbron voor een plantaardige levensstijl.

2. Lokaal en duurzaam: brood van eigen bodem

Brood is niet alleen voedzaam, maar ook verrassend duurzaam. Veel van ons graan komt namelijk uit Frankrijk en Duitsland, en steeds vaker zelfs van Nederlandse bodem. Volkorenbrood is daarmee een bewuste keuze die niet alleen goed is voor jou, maar ook voor de planeet. Als je op zoek bent naar een duurzame eiwitbron, hoef je echt niet ver te kijken. Keep it simple: eet een boterham!

3. Pre-workout brandstof & post-workout recovery: alles in één

Sporters opgelet! Na het sporten zijn dan vooral de eiwitten in brood weer belangrijk om het lichaam en de spieren te herstellen. Samen met de koolhydraten, vitamines en mineralen. Daarnaast is voldoende vocht natuurlijk belangrijk. Met twee sneetjes volkorenbrood en een glas water ben je zo weer op volle kracht. Zo zie je maar, de gemiddelde sporter heeft helemaal geen dure eiwitshakes of -repen nodig. Bovendien krijg je met volkorenbrood ook nog eens veel meer vezels binnen en dat is altijd een goed idee, of je nu sporter bent of niet. En het is ook nog eens eenvoudig mee te nemen. Dus, of je nou rent, squasht, of powerlift: de onmisbare eiwitbron voor je daily grind ligt gewoon in de broodtrommel.

4. Meer dan een bron van koolhydraten

Momenteel halen we de meeste eiwitten uit vlees en zuivel, terwijl brood wordt gezien als bron van koolhydraten en dus als energie. Maar volkorenbrood biedt meer! Het is een van de makkelijkste manieren om plantaardige eiwitten in je dieet te brengen – en dan krijg je er ook nog vezels en gezonde koolhydraten bij.

5. Gezond, Simpel & Budget-Friendly

Gezonder eten en onze ecologische voetafdruk verkleinen lijkt ons nieuwe ideaal, maar het mag natuurlijk geen fortuin kosten. Gelukkig is volkorenbrood een betaalbare en toegankelijke optie. Met een boterham kun je alle kanten op: avocado, hummus, een laagje cottage cheese of good old pindakaas – en je hebt een eiwitrijke snack die je zo kunt meenemen. Of je nu de dag start met een stevig ontbijt of een healthy snack zoekt voor tussendoor, die volkorenboterham past in elke vibe.

Je dagelijkse routine

Volkorenbrood is je nieuwe best-kept secret voor een gezond, plantaardig dieet. We hoeven geen ingewikkelde voedingsplannen of dure eiwitproducten. En saai? Dat is het al helemaal niet. Maak het onderdeel van je dagelijkse routine en maak van elk volkorenbroodje een traktatie vol eiwitten. Wat dacht je van deze Rosbief en Rucola Sandwich?