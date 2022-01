5 regels in het hondenpark

Een wandeling in het hondenpark geeft onze honden de mogelijkheid om elkaar te leren kennen, te spelen en lekker te rennen, maar zoals op alle openbare plaatsen zijn er enkele ongeschreven regels die je als hondenbezitter moet volgen!

Hondenparken kunnen erg leuk zijn voor zowel de hond als de hondenbezitter. Hier ontmoet je andere hondenliefhebbers in de omgeving met wie je ervaringen en passie kunt uitwisselen. Hier zie je van welke ongeschreven regels je op de hoogte moet zijn.

1. Volg altijd je hond

Het kan verleidelijk zijn om je mobiele telefoon tevoorschijn te halen – of verzonken te raken in een gesprek met een andere hondenbezitter. Maar bedenk dat je zelf verantwoordelijk bent voor de veiligheid van je hond en dat deze zich netjes gedraagt ​​naar de andere bezoekers toe. Misschien eet de hond ook iets wat het niet mag of sluipt hij/zij weg? Let goed op wat de hond doet, en kijk liever op je mobiel als je terugkomt van het park!

2. Wacht voordat je je hond loslaat

Voordat je je hond loslaat, is het een goed idee om de andere honden te observeren. Dan leert je hond op afstand de andere honden kennen en kun je als baasje een afweging maken. Je hond moet een goede socialisatiebasis hebben, zodat hij/zij weet hoe zich te gedragen in situaties met andere honden. Je ontmoet vaak drukke honden, en als je hond in het begin voorzichtig en bescheiden is, kun je het socialiseren liever in kleine groepen oefenen dan in het park.

3. Zorg voor de gezondheid van de hond

Het besmettingsgevaar is zeker aanwezig in een hondenpark. Regelmatige vaccinaties zijn belangrijk om infectieziekten zoals kennelhoest en diarree te voorkomen. Ook is er een zeker risico op luizenbesmetting, en als je ervaart dat je hond veel jeukt na een bezoek aan het park, is het belangrijk om naar een dierenarts te gaan en eventueel een recept voor luizenbehandeling te krijgen. Laat ook andere hondenbezitters die gebruik maken van het park weten als je kunt, zodat nieuwe honden niet besmet raken.

4. Vraag voordat je je traktatie geeft

Ben jij iemand die altijd iets lekkers in de jaszak heeft en het oké vindt om te delen? Het is een mooi gebaar om de honden van andere mensen iets goeds te geven, maar overleg altijd eerst met de eigenaar. Op deze manier weet je zeker dat de hond geen allergieën heeft, met name gezondheidsproblemen of de noodzaak om af te vallen.

5. Ruim de poep op!

Je denkt misschien dat dit vanzelfsprekend is, maar helaas komt het voor dat eigenaren de poep van hun huisdieren niet opruimen. Dit is zowel onhygiënisch als onbeleefd. Verschillende hondenparken hebben poepzakjes, in ieder geval afvalbakken. En mocht je de zakjes vergeten zijn, dan kun je netjes aan je sidekick vragen of hij/zij nog een zakje over heeft.