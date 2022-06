5 simpele trucs om blaren te vermijden

Trouwen, midzomer of vakantie in nieuwe schoenen? Het is je vast wel eens opgevallen dat het feest is verstoord door pijnlijke voeten – nu begint het hoogseizoen voor zon, hitte en blaren. Met deze 5 simpele trucs kun je je voeten, het feest en de vakantie redden!

Het schuren van schoenen kan pijnlijk zijn en een leuke wandeling of galadiner verpesten. Blaren komen vaker voor in de zomer, wanneer warme dagen met een hoge luchtvochtigheid ervoor zorgen dat de voeten opzwellen en de schoenen iets meer knellen dan normaal. Bovendien zweten we meer in de zomer. Gezwollen, zweetvoeten zijn een ongelukkige combinatie, gemaakt voor wrijving met blaren tot gevolg.

Lees ook: Goed voor je voeten zorgen doe je zo

5 eenvoudige tips voor blaren

1. Nieuwe schoenen? Onthoud dat warme voeten opzwellen en meer ruimte in de schoenen nodig hebben. Pas op dat je ze niet te klein koopt.

2. Een droge huid is gevoeliger voor irritaties dan een gezonde en soepele huid. Smeer daarom je voeten ’s avonds voor het slapengaan in met voetcrème.

3. Een dunne zomerzool in de schoenen kan helpen om vocht op te nemen en zo de kans op blaren te verkleinen.

4. Trek gerust een week of wat voordat het tijd is voor het feest/activiteit je schoenen aan. Gebruik een blaren stick of blarenpleisters om blaren te voorkomen.

5. Pak blarenpleisters in wanneer het tijd is voor een feest, vakantie of een inspannende activiteit. Zodra je pijn of roodheid voelt, gebruik je blarenpleisters om je voeten te beschermen.