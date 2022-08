5 simpele wastips voor zwemkleding

Zon, chloor en zout water verkorten de levensduur van badkleding. Pastelkleuren verbleken snel in de zon en de stof verliest zijn zwempasvorm. Maar het is mogelijk om badmode seizoen na seizoen goed te houden. Een vuistregel die de levensduur van alle kledingstukken – inclusief zwemkleding – verlengt, is om spaarzaam te zijn met de was. Vooral machinaal wassen verkort de levensduur. Zwemkleding hoeft nooit in de machine te worden gewassen, maar het is voldoende als ze met de hand in koud water worden gewassen.

Zo gaat zwemkleding langer mee:

Wacht 30 minuten nadat je jezelf hebt ingesmeerd

Zonbescherming is een noodzaak, maar heeft helaas de neiging om gele vlekken achter te laten. De vlekken zijn ontzettend hardnekkig (vooral als ze een paar uur in de zon hebben gelegen), dus je kunt ze het beste voorkomen door 30 minuten voordat je je badkleding aantrekt olie aan te brengen.

Na elk gebruik afspoelen

Als je slechts één advies moet opvolgen, is het om de zwemkleding na elk gebruik af te spoelen. Laat een bad leeglopen of vul de gootsteen met koud water (warm water vernietigt de elasticiteit) en spoel het zoute water en chloor weg.

In de schaduw laten drogen

Hoewel de zwemkleding snel droogt in de zon, vervaagt de zonnestralen ook de stof in een mum van tijd. Hang je zwemkleding altijd binnenstebuiten in de schaduw om de kleur zoveel mogelijk te beschermen.

Was zwemkleding in lauw water met de hand

Zwemkleding die in de strandtas achterblijft, kan muf ruiken. Zwemkleding mag bij voorkeur nooit in de machine worden gewassen, omdat het wasprogramma de elasticiteit vernietigt.

Hoe zwemkleding te wassen?

Leg de zwemkleding in de gootsteen, of in een badkuip, met lauw water en wasmiddel

Wacht een uur

Was voorzichtig, vermijd wrijven maar knijp voorzichtig in de zwemkleding

Spoel en wring de zwemkleding zorgvuldig uit voordat je ze in de schaduw ophangt

Als de zwemkleding is opgedroogd, ruikt het weer fris.

Huisvrouwentruc: fixeer de kleur met azijn

Voor elke handwas (en preventief voor het dragen van de badkleding) kun je de kleur fixeren met azijn. Dan blijft de zwemkleding langer mooi. De azijn ruikt je niet als de zwemkleding is opgedroogd.

Doe dit:

Vul een badkuip met lauw water en giet er een halve deciliter azijn in

Laat de zwemkleding een uur in de oplossing weken, spoel af met schoon water of was indien nodig met de hand

Herhaal de behandeling een paar keer tijdens het seizoen en de kleuren blijven beter zitten

De truc werkt ook op alle soorten kleding, bijvoorbeeld zwarte jeans.