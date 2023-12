5 sleutels tot het vinden van een baan voor Kerstmis

Laatst geüpdatet op december 8, 2023 by Redactie

De kerstperiode is een belangrijk moment geworden om een ​​baan te krijgen, vanwege het belang van deze campagne, waarin warenhuizen, supermarktketens, restaurants of vrijetijdsgelegenheden een grote hoeveelheid werk hebben en personeel moeten aannemen voor een groot een aantal vacatures. We hebben een lijst met 5 sleutels opgesteld om in gedachten te houden voor diegenen die actief op zoek zijn naar werk in deze maand:

Positieve instelling

Een van de basisprincipes van elk sollicitatiegesprek is het tonen van een open en positieve houding. Interesse en enthousiasme moeten getoond worden bij het solliciteren op een van deze vacatures, aangezien werken in deze tijd van het jaar niet eenvoudig is. Daarom zal iemand met een goede instelling en onvermoeibare geest altijd een goede kandidaat zijn.

Pas het cv aan aan het aangevraagde aanbod

HR-consultants ontvangen voor elke vacature veel cv’s. Onder zoveel informatie ligt de sleutel in de differentiatie en personalisatie van het curriculum. Het gebruik van bepaalde tools kan een cv zichtbaarder en aantrekkelijker maken en daarmee de aandacht trekken van recruiters. Als het eerste doel eenmaal is bereikt, is het volgende dat de informatie die erin staat over persoonlijke ervaring perfect is aangepast aan de kenmerken van de functie waarnaar je solliciteert.

Weten hoe te werken in een team, talen en proactiviteit

Deze drie vaardigheden zijn essentieel bij het zoeken naar werk in de dienstensector. Talenkennis vergroot de mogelijkheden van professionals om toegang te krijgen tot een baan, vooral in functies zoals horeca of handel waar ze in constante relatie staan ​​met de klant. Evenzo is het hebben van de vaardigheden om in een team te werken ook een andere belangrijke vaardigheid geworden die recruiters zeer serieus nemen in functies in deze sectoren. En natuurlijk proactief zijn in het gesprek, laten zien dat je een professional bent die zoals verwacht oplossingen en onderscheidende elementen aandraagt, wordt ook door professionals positief gewaardeerd bij het selecteren van een kandidaat.

Wees flexibel bij aanbiedingen op de arbeidsmarkt

Het meest voorkomende type contract in deze tijd is meestal tijdelijk, maar dat betekent niet altijd dat het contract voorbij is als het eenmaal is afgelopen. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat kandidaten die tijdens campagnes zoals Kerstmis worden aangenomen, op andere momenten in het jaar worden aangenomen. Daarom mag een kans niet worden gemist, simpelweg omdat het geen stabiele positie is.

Soft Skills, hoe te differentiëren

Ongetwijfeld is de voorbereiding en opleiding van de kandidaat in functie van de aangeboden functie een van de belangrijkste redenen bij het selecteren van een werknemer. Bedrijven houden echter steeds meer rekening met de houding van de kandidaat, aangezien HR-professionals in de huidige context op zoek zijn naar mensen die in een team kunnen werken, stress kunnen beheersen of zich kunnen aanpassen aan veranderingen.