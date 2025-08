5 slimme wastips voor (ouders van) studenten

Laatst geüpdatet op augustus 6, 2025 by Redactie

Je kind gaat op kamers wonen: dat betekent vrijheid, zelfstandigheid… én een wasmand die sneller vult dan je denkt. Of ze nou net beginnen aan hun studententijd of al een ervaren kamerbewoner zijn: goed leren wassen kan ze (en jou) veel gedoe én verkleurd wasgoed besparen. De experts van Ecover delen handige tips en slimme trucs die jij als ouder kunt doorgeven. Van basics tot echte studenten-lifehacks: met deze wastips blijft de was niet bij jou thuis opstapelen, maar gewoon netjes bij je kind.

Meer wasmiddel is niet per se beter

Hoe meer, hoe beter? Niet als het om wasmiddel gaat. Integendeel: te veel wasmiddel kan je kleding juist plakkerig of stug maken, en laat je wasmachine harder werken dan nodig. Toch gebruikt zo’n 40% van de mensen in Nederland meer dan de aanbevolen hoeveelheid. Zonde, want het is slecht voor de machine én voor het milieu. Dus: check gewoon even de dosering op de verpakking (of laat je kind gewoon even bellen als ze twijfelen. Jij weet inmiddels precies hoe het moet, toch?)

Wassen op 20 graden is meestal genoeg

Tegenwoordig krijg je je was op lagere temperaturen al prima schoon. Wassen op 20 graden bespaart energie en helpt je kleding langer mooi te blijven. Alleen handdoeken en beddengoed mogen af en toe een warmere was meepakken. En wil je écht duurzaam wassen? De wasmiddelen van Ecover zijn speciaal ontwikkeld om al op 20 graden effectief te zijn – zónder optische witmakers of agressieve chemicaliën. Dankzij slimme enzymen krijg je zelfs op lage temperatuur een frisse, schone was.

Trommel vol? Liever niet té vol

Een propvolle wasmachine lijkt efficiënt, maar is het vaak niet. De kleding krijgt geen ruimte om goed schoon te worden, het wasmiddel spoelt niet goed uit en je was komt er gekreukt uit. Het is zonde om een halflege machine te draaien — maar vul hem ook niet te vol: er moet nog genoeg ruimte zijn om een hand bovenop je was te kunnen plaatsen.

Was minder vaak, maar slimmer

Niet elk kledingstuk hoeft na één keer dragen meteen in de was. Even uithangen of luchten doet vaak al wonderen. Minder wassen = langer mooi én minder energieverbruik. En wist je dat een spijkerbroek gerust zo’n 30 keer gedragen kan worden voordat ’ie echt toe is aan een wasbeurt?

Droog je kleding niet altijd in de droger

De droger is snel, maar ook een echte kledingkiller. Shirts krimpen, stoffen slijten sneller, en kleuren vervagen. Gewoon ophangen is duurzamer én beter voor je garderobe. Extra tip: hang shirts binnenstebuiten op, dan blijven de kleuren langer mooi.

Samen met huisgenoten wassen = slim én gezellig

Woont je kind samen met huisgenoten? Dan is samen wassen een win-win. Je bespaart water, energie én wachttijd. Spreek af wie wat meeneemt (wit, donker, handdoeken) en draai samen een efficiënte was. Intussen een koffietje doen of eindelijk die afwas wegwerken? Check. Ook dat is volwassen worden.

De start van het nieuwe studiejaar is al spannend genoeg. Nieuwe vakken, nieuwe mensen, nieuwe routines. En voor jou als ouder is het ook even schakelen. Met deze tips geef je je kind in elk geval een vliegende (en frisse) start. Eén zorg minder!