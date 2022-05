Het leven zit vol met gebeurtenissen en omstandigheden waar je geen controle over hebt. Dus zelfs als je je best doet, zul je onverwachte wendingen tegenkomen op de weg naar het bereiken van je carrièredoelen. Maar er is één krachtige factor die je kans op succes op elk punt van je professionele pad kan maken of breken: je manier van denken.

Je manier van denken heeft invloed op hoe je de wereld begrijpt en hoe je jezelf begrijpt. Je mindset is verantwoordelijk voor hoe je interpreteert en reageert op wat er met jou en om je heen gebeurt. Het speelt een cruciale rol in hoe je omgaat met de uitdagingen van het leven. Mindset kan het verschil maken tussen twee gelijk gekwalificeerde professionals die dezelfde promotie nastreven. Het neemt de vorm aan van het vertrouwen dat je ertoe aanzet een gewaagde zet te doen die uiteindelijk zijn vruchten afwerpt. Het speelt een rol als je groot droomt en gelooft in je vermogen om je dromen te verwezenlijken. Dus, zou je manier van denken je tegen kunnen houden zonder dat je het je zelfs maar realiseert? Hieronder staan ​​5 tekenen dat je mindset je tegenhoudt in je carrière. Maar maak je geen zorgen, het betekent dat je kunt gaan werken aan meer empowerment, succesvriendelijkere perspectiefverschuivingen.

1. Je werkt hard maar je bent niet waar je wilt zijn

Heb je het gevoel dat je inspanningen, vaardigheden en ervaring zich gewoon niet vertalen in de rollen die je krijgt? Voel je je overgekwalificeerd voor je baan of heb je al veel te lang in hetzelfde bedrijf gezeten? Misschien ben je onbewust aan het saboteren. Als je het gevoel hebt dat je alle noodzakelijke stappen hebt ondernomen en weet dat je het verdient om in een hogere positie te zitten, maar dat is niet zo, dan is er hoogstwaarschijnlijk een beperkend geloof dat je tegenhoudt.

Een beperkende overtuiging is een geloofssysteem dat op een onbewust niveau plaatsvindt, daarom zijn de meeste mensen zich niet bewust van de beperkende overtuigingen die ze hebben of zelfs dat ze beperkende overtuigingen hebben. Een beperkende overtuiging kan verschijnen als angst, twijfel of gewoon dat onverklaarbare gevoel van ‘ik weet niet waarom, maar ik kan er gewoon niet achter komen wat er mis is met mij.

2. Je voelt je vaak verkeerd begrepen en dat je geen pauze kan krijgen

Subtiele patronen waarbij je het gevoel hebt vast te zitten in je carrière, omvatten het gevoel een slachtoffer te zijn op het werk, het moeilijk hebben om je fouten te accepteren en jaloers zijn op anderen. Is het altijd de schuld van iemand anders wat er met jou gebeurt op het werk? Heb je een gecompliceerde relatie met je baas en/of collega’s’? Heb je het gevoel dat je niet echt de leiding hebt en afhankelijk bent van je baas, de arbeidsmarkt of de economie om beslissingen over je carrière te nemen?

Als je vaak het gevoel hebt dat de hele wereld tegen je is, is dit een kans om heel eerlijk tegen jezelf te worden en na te denken over de vraag of je meer verantwoordelijkheid zou kunnen nemen voor je resultaten. Als je de volledige verantwoordelijkheid neemt voor je loopbaan en ontwikkeling, geef je jezelf de beste kans om een ​​succesvolle en bevredigende carrière te ervaren.

3. Je blijft gelijksoortige situaties ervaren ondanks wijzigende taken

Misschien heb je gewoon pech. Of misschien ben jij de gemeenschappelijke noemer tussen de frustrerende scenario’s waar je tegenaan lijkt te lopen. Een negatieve mindset zorgt ervoor dat iemand keer op keer in dezelfde patronen valt. Dit blijft vaak onopgemerkt omdat het zich herhalende patroon door verschillende mensen en scenario’s plaatsvindt. Het is dat gevoel van ‘ik kan gewoon niet vooruit komen’. Het is alsof die persoon nooit die pauze kan opvangen waarvan iedereen weet dat ze die verdienen. Dus als je steeds van baan verandert, maar bazen of teamgenoten tegenkomt met wie je niet graag werkt, wil je jezelf misschien afvragen of je negatieve energie in de mix brengt – en hoe je je aanpak kunt veranderen.

4. Je hebt negatieve zelfspraak

Je innerlijke dialoog, of zelfpraat, geeft fascinerende inzichten in je manier van denken. Besteed aandacht aan je gedachten en aan de dingen die je hardop zegt als je in gesprekken naar jezelf verwijst. Het zeggen van dingen als “Ik ben niet goed in het bedenken van ideeën” of “Ik ben slecht in spreken in het openbaar” kan een veelbetekenend teken zijn dat je een gefixeerde mindset hebt – de destructieve overtuiging dat je vaardigheden en intelligentie vast zitten en niet vooruitgaan kunnen gaan met leren en inspanning.

5. Je neemt niet heel vaak risico’s

Met de juiste mindset grijp je carrièrekansen, heb je een sterk gevoel van zelfvertrouwen en zie je tegenslagen, uitdagingen en mislukkingen als kansen om te leren, zodat je niet bang zult zijn om risico’s te nemen. En het tegenovergestelde is ook waar. Als je je niet eens meer kunt herinneren wanneer je je voor het laatst op het werk uitgedaagd voelde, kan je manier van denken je ervan weerhouden om uit je comfortzone te komen en professioneel te groeien en te evolueren.

Het nastreven van nieuwe kansen kan een ongemakkelijk proces zijn, maar met de juiste mentaliteit vertrouw je op je capaciteiten om dingen uit te zoeken en nieuwe uitdagingen aan te gaan, evenals op je vermogen om met mislukkingen om te gaan. Als je aan de andere kant doodsbang bent om te falen en je je liever een beetje verveelt dan het onbekende tegemoet te treden, kun je uiteindelijk te klein spelen en enorme carrièrebeloningen mislopen.