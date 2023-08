5 tekenen van perfectionisme die iedereen zou moeten kennen

Laatst geüpdatet op augustus 11, 2023 by Redactie

Is perfectie een ideaal waar we naar zouden moeten streven? Hoewel het aan filosofen is om de aard van perfectie uit te zoeken, kunnen psychologen ons dit vertellen: te veel perfectionisme is niet goed voor ons. Zeker, een drang om onszelf te verbeteren kan ons helpen om toegewijd te blijven aan uitdagende taken en om ernstige obstakels te overwinnen, maar psychologen hebben buitensporig perfectionisme in verband gebracht met psychische problemen zoals depressie, eetstoornissen, angst en meer. Maar wat als je obsessie voor constante perfectie je verteert? Zijn er andere tekenen in je leven dat je behoefte aan perfectie de grens heeft overschreden om je mentale welzijn te beïnvloeden?

Je hoeft je garderobe niet op kleur in te delen of geobsedeerd te zijn door een zoekgeraakt object om als een perfectionist te worden beschouwd. Soms zijn perfectionisten zelfs moeilijk te identificeren. Bepaalde perfectionistische eigenschappen kunnen nog steeds je leven beïnvloeden en je weerhouden van echt geluk. Hier is waar je op moet letten…

Je bent geobsedeerd door fouten

We maken allemaal fouten! Niemand is perfect (zelfs niet een perfectionist). Wanneer perfectionisme je leven beheerst, ben je geobsedeerd door je fouten in plaats van er constructief van te leren. Misstappen in het leven kunnen frustrerend en uitdagend zijn om te overwinnen. Blijf jezelf niet verwijten! Accepteer het feit dat je een fout hebt gemaakt en ga positief verder met de juiste instelling.

Je delegeert zelden taken

Dit komt omdat, nou …. je kunt er gewoon niet op vertrouwen dat iemand het doet zoals jij het doet. Je intenties zijn puur omdat je de klus gewoon op de JUISTE manier wilt klaren. Anderen noemen je misschien een controlefreak, maar jij weet dat jouw manier de beste is!

Alles of niets houding

Er is echt geen tussenweg in de geest van een perfectionist. Denk je de hele tijd in extremen? Heb je ooit zoiets gedacht als: “Nou, ik heb koffie op mijn shirt gemorst, dus de hele dag is verpest!” Alles is geweldig of een complete ramp in het leven van een perfectionist.

Je stelt uit

Dit komt omdat uitstelgedrag vaak voortkomt uit angst. Angst om te falen of om geaccepteerd te worden of gewoon niet de beste te zijn. Mensen die uitstellen hebben vaak perfectionistische trekjes. Ze vinden het ook niet leuk om iets nieuws te proberen. Daarom zien we dat de combinatie competitief/perfectionistisch hand in hand gaat.

Je verliest het zicht op geluk

Succes maakt je niet eens meer gelukkig. Succes is iets wat je eigenlijk verwacht! Al het andere wordt als mislukking beschouwd in de geest van een perfectionist. Er is veel voor nodig om een perfectionist gelukkig of tevreden te maken.

Heb je enkele van deze verborgen symptomen van perfectionisme of ken je iemand die ze heeft?