5 Thaise geheimen om je thuis energiek en gezond te houden

We zijn het jaar 2022 doorgekomen. De kerst- en nieuwjaarsvakantie is voorbij. Door ongezond voedsel te eten, lange uren achter de computer te zitten, te weinig beweging voelen we ons slecht over onszelf. Er is definitief een einde aan gekomen. Laten we goede gewoontes aftrappen op de Thaise manier. Het begin van 2023 is een goed moment om je nieuwe energieke, gezonde en gelukkige levensstijl opnieuw op te starten. Om van stress af te komen en positieve energie te creëren, onthullen we de 5 beste Thaise geheimen voor een energieke en gezonde levensstijl. Het houdt niet alleen je lichaam en geest gezonder, maar maakt je het hele jaar door fantastisch. Het zal je kalmeren, je stress verlichten en ook je paar kilo’s versnipperen.

1. Gezond en lekker koken

De Thaise keuken is een van de gezondste die je kunt eten. Bovendien is het lekker. Tom Yam Soep met kokosmelk is een goed voorbeeld van een gezond Thais gerecht. Makkelijk te maken, minder calorieën en lekker. Voeg gewoon wat eiwitvlees naar keuze toe of alleen groenten, het is een gezond en heerlijk diner. Ook Pad Thai en groene Thaise curry zijn heerlijke gerechten. Het is al bekend dat veel verse kruiden en specerijen die in de Thaise keuken worden gebruikt, zoals kurkuma, laos en citroengras, immuunversterkend en ziekmakend zijn – gevechtskracht.

Galangal

Galanger(laos) helpt buikpijn en pijn te verlichten, helpt de spijsvertering en verbetert de bloedcirculatie.

Citroengras

Citroengras wordt intensief gebruikt in de Thaise keuken. Het wordt al sinds de oudheid in de Chinese geneeskunde gebruikt voor de volgende aandoeningen: griep en verkoudheid, koorts, hoofdpijn en buikpijn.

Kokosmelk

Kokosmelk is de laatste jaren in opkomst, terwijl het in feite buitengewoon gezond is. Het bevat goede vetten. In tegenstelling tot wat je misschien denkt, verlaagt kokosmelk het slechte cholesterol (LDL), terwijl het goede cholesterol bevordert. Het verhoogt de immuniteit, moduleert metabolische functies en bestrijdt veroudering.

2. Meditatie beoefenen

Meditatie is goed voor iedereen, van jongeren tot senioren. Sommigen zijn naar Thaise tempels gekomen om meditatietechnieken van de meester te leren om zowel mentaal als spiritueel te verbeteren. Minder dan 10 minuten per dag mediteren kan je meer gefocust maken, je zelfbewustzijn vergroten en stress en angst verminderen. Meditatie heeft ook voordelen voor je lichamelijke gezondheid, omdat het je tolerantie voor pijn kan ontwikkelen en zelfs kan helpen om de substantie van verslaving te bestrijden. Het helpt je om gezonder en gelukkiger te leven. Meditatie kan compassie voor jezelf en anderen bevorderen.

Gids hoe te mediteren

Meditatie is een oefening om je aandacht en focus te trainen vanuit een plaats van niet-oordelen. Je zet je gedachten of gevoelens niet uit. Je leert observeren en bewust worden van de gevoelens en gedachten die bij je opkomen tijdens het mediteren. Het is opmerkzaamheid. Je gaat bijvoorbeeld helemaal op in één taak en denkt niet aan het verleden, noch aan de toekomst. Je bent opmerkzaam. Meditatie is daarentegen de opzettelijke beoefening van mindfulness. In plaats van je te concentreren op een specifieke taak, concentreer je je op het in- en uitademen van je ademhaling. Meditatie beperkt zich niet alleen tot zitten, je kunt ook aan loopmeditatie doen. Elke keer dat je gedachten je proberen af ​​te leiden, richt je je aandacht op je stappen en je ademhaling.

3. Wees actiever

We zitten overdag veel meer, luieren op een bank of zitten gebogen over computers en mobiele telefoons. Deze kunnen een negatief effect hebben op je houding en gezondheid. Actief zijn hoeft niet moeilijk te zijn. Een stevige wandeling alleen, met je gezin of je hond in de ochtend geeft je een frisse en gezonde start van de dag. Door je lichaam te strekken en thuis wat gemakkelijke yoga te doen, krijg je zowel kracht en flexibiliteit als je geest tot rust brengen.

Als je zin hebt in een zwaardere sport, is thaiboksen misschien je alternatief. Degenen die kiezen voor de krijgskunst Thaiboksen hebben veel betere kansen om zich aan hun trainingsdoelen te houden. Waarom? Het gebruikt acht ledematen (vuisten, ellebogen, benen en knieën) als “wapens”, wat leidt tot een oneindig aantal technieken die je kunt leren. Het is een leven lang leren. Hoe langer je traint, hoe meer technisch onderlegd je zult zijn.

Merkbare veranderingen na het oefenen van Thaiboksen

De enorme hoeveelheid stoten en trappen die je zult uitvoeren tijdens het trainen in Muay Thai is genoeg om je binnen een paar weken in vorm te krijgen. Het verhoogt je cardiovasculaire conditie en je kernkracht. Veel kracht die wordt gegenereerd komt uit je kern. Thaiboksen is dus een van de beste core-stability die je kunt uitvoeren. Het vergroot je bewustzijn en verscherpt je focus. Het verlicht stress en geeft je een prachtig gevormde lichaamsbouw.

4. Verzorg je huid

De meeste mensen kennen Tamarinde voor het koken voor de zure smaak. In de Thaise keuken gebruiken we het voor de soep of sauzen. Maar tamarinde heeft ook andere voordelen, vooral voor schoonheid. Door zijn natuurlijke zuurgraad helpt het om ons geheel witter en frisser te maken. Aanbevolen voor de vette en gecombineerde huid.

Tamarinde Gezichtsmasker recept:

Tamarinde pasta

Honing

Een beetje citroensap

Hoe: Meng alle ingrediënten en breng het 5-10 minuten aan op je gezicht. Spoel daarna grondig uit.

5. Drink kruidenthee

Of je nu je lichaam wilt opwarmen in de winter of je wilt afkoelen in de zomer, kruidenthee kan het hele jaar door gedronken worden. Het is geen geheim dat thee een populaire keuze is voor mensen die hun gezondheid op natuurlijke wijze willen verbeteren. Typische gezondheidsvoordelen van het drinken van kruidenthee zijn onder meer ontspanning, pijnvermindering en de verbetering van lichaamssystemen zoals de spijsvertering en het immuunsysteem.

Kruiden die veel voorkomen in de Thaise keuken, zoals gember en kurkuma, kunnen worden gebruikt voor jouw theetijd.

Kurkuma Thee

Kurkumathee heeft ontstekingsremmende eigenschappen die pijntjes en kwalen kunnen verzachten. Het kan helpen de pijn van zware trainingen of menstruatiekrampen te verminderen.

Gemberthee

Gemberthee kan je spijsvertering helpen. Om de spijsvertering te bevorderen, drink je gemberthee voor een maaltijd of een klein kopje tijdens je maaltijd. Gemberthee wordt in de volksmond gebruikt om misselijkheid door reisziekte en ochtendmisselijkheid te behandelen.