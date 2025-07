5 tips bij het zelf isoleren van een schuin dak

Laatst geüpdatet op juli 31, 2025 by Redactie

Wie het dak van het huis isoleert, profiteert. Bovendien is het isoleren van een schuin dak een klus die je goed zelf kunt doen, ook als je geen professionele klusser bent. Wil jij een warmer huis in de winter? Een huis dat langer koel blijft in de zomer? En een lagere energierekening? Isoleer zelf je schuine dak. In dit artikel lees je 5 tips rondom het zelf isoleren van je dak. Ontdek of de klus iets voor jou is en hoe je fouten voorkomt.

Vooral bij huizen van vóór 1992 is het dak nog niet altijd goed geïsoleerd. Zonde, want een goed geïsoleerd dak kan tot tientallen procenten warmteverlies voorkomen. Daarmee bespaar je jaarlijks tot wel 480 euro op je energierekening. Het isoleren van de binnenkant van een schuin dak is goed zelf te doen. Heb je nog geen ervaring? Dat is geen probleem. Bereid je goed voor met onderstaande tips en bekijk de uitlegvideo’s op verbeterjehuis.nl. Zo krijg je een goed beeld bij de klus. En het helpt je fouten te voorkomen. Goed om te weten: het isoleren van een schuin dak kost je bij een gemiddeld huis ongeveer 8 dagen. De prijs voor de materialen ligt rond de 1.600 euro als je het zelf doet. Laat je het uitvoeren door een bedrijf, dan loopt dit al gauw op tot 6.000 euro.



Let op: laat het isoleren van een plat dak altijd aan een professional over, want daarbij loop je veel meer risico op vocht- en schimmelproblemen.

Tip 1: Bereid je goed voor en maak een duidelijk plan

Een goede voorbereiding is het halve werk. Check daarom voordat je begint uit welk materiaal je dak bestaat en of er al isolatie in je dak zit. Sommige materialen laten namelijk vocht makkelijker door (dampopen) of houden vocht juist tegen (dampremmend). Als er al dampremmend materiaal in je dak zit, dan kun je geen extra dampremmend materiaal toevoegen, want dan loop je het risico dat je vocht insluit in het dak. Op verbeterjehuis.nl zie je hoe je dit makkelijk kan checken. Controleer daarnaast of het dak droog en schimmelvrij is. Zie je schimmel of vochtplekken? Vraag dan een expert om hulp. Een laatste belangrijke stap in je voorbereiding is de check op naden. Zitten er naden of openingen groter dan 7 millimeter in je dak, dan zitten er mogelijk beschermde dieren op je zolder. Op verbeterjehuis.nl/natuurvriendelijk-isoleren vind je wat je in dat geval kunt doen.

Tip 2: Kies het juiste isolatiemateriaal voor jouw dak

Welk isolatiemateriaal je kiest, hangt af van de eigenschappen van je dak. Bij weinig ruimte kies je voor dun materiaal zoals PIR isolatieschuimplaten. Woon je in een drukke straat? Kies dan voor wolachtig materiaal, dat ook geluidwerend werkt. Houd bij het maken van je keuze rekening met de vochtdoorlatendheid van je dak. Zo vraagt een dampdicht dak om wolachtige materialen zoals glaswol of vlas. Terwijl je bij een dampopen dak voor meer materialen kan kiezen. Ook de isolatiewaarde is belangrijk. Kies bij voorkeur voor een isolatiewaarde van minstens 3,8 Rd.

Tip 3: Bescherm je zelf goed

Dakisolatie is de meest uitgevoerde doe-het-zelf-isolatieklus. Je kunt deze klus goed zelf doen. Zorg er wel voor dat je veilig werkt. Werk je met materialen zoals glaswol of steenwol? Die kunnen je huid en luchtwegen irriteren. Geen zorgen, dit kun je makkelijk voorkomen. Trek tijdens het klussen een wegwerpoverall aan met lange mouwen, zet een stofkapje (type P2) op en gebruik handschoenen en een veiligheidsbril. Ventileer daarnaast de ruimte en spoel je huid na afloop af met lauw water.

Tip 4: Maak naden en kieren dicht

Zorg ook dat het dakbeschot (de laag planken of plaatmateriaal) luchtdicht is. Zie je licht door naden in het dakbeschot? Schroef dunne triplexplaten (3 à 4 mm) tegen het hout. Heb je kleinere kieren? Vul deze dan op met restjes isolatiemateriaal, PU compressieband, aluminiumtape of elastische kit (siliconenkit of polyurethaankit). Zo voorkom je tocht en warmteverlies. Doe dit meteen, want later kun je er niet meer bij.

Tip 5: Gebruik de kluswijzer

Wil je na het lezen van dit artikel zelf aan de slag met het isoleren van je dak? Bekijk dan de kluswijzer op verbeterjehuis.nl/zelf-je-huis-isoleren. Hier vind je meer informatie over dakisolatie en handige uitlegvideo’s die je stap voor stap laten zien hoe je deze klus kunt uitvoeren. Volg de stappen op de website en isoleer je dak voor een koel huis in de zomer en een warm huis in de winter.