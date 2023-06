5 tips: Hoe creëer je een buitenoase

Laatst geüpdatet op juni 19, 2023 by Redactie

Blijf je thuis in de zomer, of roept het buitenland? Waar je ook op vakantie gaat, het terras of balkon in huis is deze zomer een belangrijke buitenruimte. Wil je een exotische buitenoase of misschien een New Hampton-stijl? Hier zijn vijf tips.

1. Potten en bedden vullen met planten en bloemen

Of het terras nu groot of klein is, in de stad of op het platteland, planten en bloemen zorgen voor extra gezelligheid. Gebruik bedden en potten actief om een ​​weelderige en groene oase te creëren. De aanwezigheid van planten en natuur verhoogt de gezelligheidsfactor en verlaagt de hartslag.

2. Creëer sfeer met verlichting

Hoewel de zomeravonden lang zijn, zal verlichting een goede investering zijn, zowel met als zonder de aanwezige zon. Goede en sfeervolle verlichting zorgt niet alleen voor een mooi en aangenaam terras waar de avonden nooit eindigen, de verlichting verlengt ook het buitenseizoen. Het hoeft niet veel te kosten, met een paar lantaarns en een lichtsnoer kom je al een heel eind.

3. Investeer in een warmtelamp

Vind je de zomer te kort? Je bent niet alleen. Met een warmtelamp geniet je meer van de buitenruimte en krijg je meer waarde voor wat je in de buitenruimte investeert in tijd en geld.

4. Versier met kussens en dekens

Om het goede oasegevoel te krijgen is het belangrijk om zacht en knus textiel te gebruiken, zowel in de vorm van kussens als dekens. Ze zorgen voor een snelle opfrissing en creëren een zachte en comfortabele zitplek, terwijl sommige warme dekens de hele zomeravond comfort bieden. De uitdrukking op het textiel kan ook snel de stijl van het hele terras veranderen. Wil je een rustige, energieke of zuidelijke sfeer? Kies textiel dienovereenkomstig.

5. Maak de finishing touch met tapijten

Buitentapijten zorgen in enkele minuten voor een echte update van de buitenruimte. Tapijten hebben veel positieve effecten op de buitenruimte; ze verbergen een saai oppervlak, versterken verschillende zones en het tapijtdesign zal helpen om een ​​speciale sfeer of expressie te geven. Niet in de laatste plaats zijn tapijten zacht en goed beloopbaar voor blote voeten.