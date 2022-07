We krijgen dagelijks informatie over wat we moeten eten om ons beter te voelen, maar er wordt minder gefocust op hoe. Mindful eten, ook wel “intuïtief eten” genoemd, betekent dat we bewust moeten zijn en ontspanning moeten creëren in verband met eten. Het geeft ons een gezonde relatie met voedsel en vermindert het risico op te snel en te veel eten. Hier vijf tips voor een rustigere en aangenamere manier van eten. Hieronder 5 tips om bewust te eten.

1. Luister naar het lichaam

Er is een groot verschil tussen honger hebben en honger hebben naar eten. Luister naar de signalen van het lichaam, het is niet altijd fysieke honger die het signaleert. Zorg ervoor dat je thuis goede opties hebt en koop geen dingen waarvan je weet dat je erdoor in de verleiding komt, maar die je niet zo vaak zou moeten eten.

2. Wees gefocust

Ga aan een tafel zitten als je eet. Zet tv, computer, mobiel uit en berg kranten en boeken op. Concentreer je op wat je eet en de beleving en herinnering aan de maaltijd zal veel positiever en tastbaarder zijn.

3. Eet langzaam

Je avondeten opeten is geen wedstrijd waarbij degene die als eerste klaar is, wint. Het duurt even voordat de hersenen een vol gevoel hebben en elke maaltijd zou minstens 20 minuten moeten duren. Gebruik een eierwekker als het moeilijk is om te bepalen hoe lang het is.

4. Goed kauwen

Leg het bestek tussen elke hap neer. Goed gekauwd voedsel is gemakkelijker voor de maag om te verteren en het duurt ook iets langer om te eten, wat positief is als je denkt aan je energie-inname en gewicht.

5. Geniet van het eten

Dek de tafel mooi en plaats het eten mooi op het bord. We eten met al onze zintuigen, dus wees aanwezig en waardeer zowel de kleuren van het eten als de smaken. Stop even voordat je weer een portie neemt, heb je echt honger of wil je meer omdat het zo lekker was? Bedenk dat het even duurt voordat het gevoel van verzadiging ontstaat.