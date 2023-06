5 tips om de ecologische pootafdruk van je huisdier te verminderen

Laatst geüpdatet op juni 15, 2023 by Redactie

Er is veel advies over manieren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, maar je vraagt je misschien af wat de ecologische pootafdruk van je huisdier is. Overweeg deze eenvoudige veranderingen in levensstijl die je kunt aanbrengen om hun impact op het milieu te verminderen.

Check die afvalzakken

Gebruik composteerbare zakjes om de poep van je hond op te ruimen als je gaat wandelen. Plastic zakken doen er jaren over om af te breken, of helemaal niet. Er zijn opties gemaakt van planten en andere materialen die sneller biologisch afbreekbaar zijn.

Overweeg het nest van je kat

Voor de overgrote meerderheid van de kattenfamilies is kattenbakvulling een absolute must. Zoek naar een strooisel dat is gemaakt van natuurlijke ingrediënten die je in de compostbak kunt doen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar natuurlijke ingrediënten voorkomen dat je kat per ongeluk giftige chemicaliën binnenkrijgt.

Kijk naar voedselverpakkingen

Huisdieren krijgen veel voedsel binnen, en dat betekent veel verpakkingen. Je kunt afval verminderen met een optie zoals recyclebare karton of plantaardige zakken. Overweeg thuis manieren om lege voedselzakken te upcyclen om meer gebruik van het materiaal te maken, zoals ze gebruiken om tuin- en tuinafval op te halen. Je kunt zakken ook platdrukken tot waterdichte matten voor de vloerplanken van je voertuig of een waterdichte barrière maken tussen het bed van je huisdier en de vloer.

Bereid je voor op water onderweg

Terwijl mensen gemakkelijk water uit een herbruikbare fles kunnen drinken, kunnen de meeste huisdieren dat niet. In plaats van er een puinhoop van te maken door te proberen met je handen water te geven, maak je het jezelf en het milieu gemakkelijk door een roestvrijstalen waterbakje in je auto te plaatsen. Het is een duurzame oplossing die voorkomt dat je huisdier wordt blootgesteld aan chemicaliën in plastic of siliconen.

Denk aan accessoires

Huisdieren gaan gedurende hun hele leven door talloze lijnen, speelgoed en meer. Door deze items als investeringen te beschouwen en items te kopen die duurzamer zijn, gaan ze langer mee en verspil je minder. Voor voorzichtig gebruikte items die je wilt weggooien, zoals ontgroeide lijnen, moet je overwegen of ze nog een bruikbare levensduur hebben en opnieuw kunnen worden gebruikt door een reddingsgroep of opvangcentrum. Ook voor speelgoed in het bijzonder is het belangrijk om te weten welke materialen erin zitten. Sommige speeltjes voor huisdieren zijn bijvoorbeeld gemaakt van plastic dat BPA’s bevat, wat schadelijk kan zijn en een negatieve invloed kan hebben op het milieu. Zoek in plaats daarvan naar speelgoed dat is gemaakt van milieuvriendelijke materialen.