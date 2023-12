5 tips om emotioneel gezond te blijven tijdens de feestdagen

Laatst geüpdatet op december 14, 2023 by Redactie

De feestdagen worden beschouwd als een tijd om herinneringen op te doen met het familie. De laatste paar weken van het jaar zouden gevuld moeten zijn met geluk: spelletjes spelen en lachen met familieleden van buiten de stad, koekjes bakken met ouders en broers en zussen, attente cadeaus uitkiezen en kijken naar de glimlach die losbarst als geliefden ze openen. Het feit dat de feestdagen eraan komen, betekent echter niet dat de complexiteit van de gezinsdynamiek verdwijnt. Voor velen brengt tijd doorbrengen met familie tegelijkertijd opwinding en angst met zich mee. Hier delen we vijf manieren om emotioneel gezond te blijven te midden van de druk en stress die de bijeenkomsten tijdens de feestdagen met zich mee kunnen brengen.

Lees ook: 5 redenen waarom het wel leuk is om de feestdagen met familie door te brengen

1.) Wees eerlijk over de stress die je ervaart

Kerstliederen, lichtjes en vrolijke kerstfilms roepen allemaal gevoelens van vreugde op, maar de feestdagen kunnen voor veel mensen een emotioneel beladen tijd zijn, of je nu gevoelens van eenzaamheid, stress ervaart of gewoon druk bent. Wanneer het gesprek aan de eettafel verandert van het op een plezierige manier ophalen van gedeelde herinneringen naar het vertellen van gênante verhalen die je liever niet meer hoort, ben je wellicht eerder geneigd tot een impulsieve reactie als gevolg van de opgebouwde stress.



Als iemand op je knoppen drukt en je hebt al het maximale uit je cognitieve belasting gehaald, ben je minder in staat om gebruik te maken van ‘coole systeememoties’, waarbij we rationeel, langzaam en zorgvuldig nadenken over onze reacties. In plaats daarvan reageer je misschien sneller en reactiever.



Praten over de stress van de feestdagen met anderen die zich kunnen identificeren, kan de druk verlichten, waardoor er ruimte vrijkomt voor diepere gesprekken en aanwezig zijn bij familieleden. Bij het opbouwen en onderhouden van relaties zijn kwetsbaarheid en vertrouwen van cruciaal belang: mensen voelen zich veilig om te delen hoe het echt met hen gaat, als je ook bereid bent dat eerlijk met hen te delen.

2.) Communiceer het hele jaar door

Een sterke, gelukkige en gezonde relatie met de familie wordt niet op één grote feestdag opgebouwd; het vergt inspanning en moet het hele jaar door worden onderhouden. Vaak krijgen familierelaties minder prioriteit als de agenda druk is en de tijd krap is. Het is gemakkelijk om prioriteit te geven aan je sociale kringen buiten je familie, omdat culturele normen zeggen dat familie er hoe dan ook voor je moet zijn. Maar als je de familiebanden niet actief onderhoudt, kun je in de situatie terechtkomen waarin het voelt alsof je niets gemeen hebt met je familie.



Sommige mensen hebben familieleden die ver weg wonen, dus het is niet altijd haalbaar om ze persoonlijk te zien. Anderen maken de bewuste keuze om afstand te nemen van hun biologische familie en kunnen een gekozen familie adopteren – bijvoorbeeld vrienden die als broers en zussen zijn. In beide gevallen moeten relaties nog steeds worden onderhouden.

Je kunt fijne feestdagen hebben door het hele jaar door contact te hebben, of dat nu persoonlijk is of via telefoon, sms of videogesprekken. Als het gaat om verbinden, gaat het meer om kwaliteit dan om kwantiteit en echt de tijd nemen om je familie, biologisch of gekozen, te leren kennen. Een keer per jaar met je neven en nichten praten tijdens de jaarlijkse decemberbijeenkomst van je familie is niet genoeg om betekenisvolle verbindingen te leggen.

3.) Steun op wat jullie gemeen hebben

Gelijkenis is een belangrijk ingrediënt bij het opbouwen van relaties; we voelen ons aangetrokken tot mensen die dezelfde hobby’s, interesses en smaak hebben als wij. Dit kan de feestdagen moeilijk maken voor mensen die het gevoel hebben dat ze niets gemeen hebben met hun familie, vooral omdat ze niet weten waar ze over moeten praten. We moedigen aan om gedeelde ervaringen te bespreken als een middel om verschillen te overwinnen.



Het leuke aan familierelaties is dat die relaties al heel lang bestaan, wat ons kan helpen opnieuw verbinding te maken. Herinneringen ophalen aan oude tijden – verhalen vertellen over dierbaren die iedereen aan het lachen maken – is één manier om dit te doen. Het herinneren van de mensen om wie je allemaal geeft en de herinneringen die je gezamenlijk deelt, kunnen een geweldige manier zijn om verbinding te maken.

4.) Luister en valideer

De kans is groot dat je hele familie het niet eens zal zijn over de huidige gebeurtenissen of de politiek – en de kans is groot dat iemand een van deze onderwerpen ter sprake zal brengen tijdens een feestdagen bijeenkomst. In dergelijke gevallen kan het je instinct zijn om je standpunten hartstochtelijk te verdedigen, wat kan resulteren in een eenzijdig gesprek.



Vaak luister je in die gesprekken alleen om je volgende punt naar voren te brengen, in plaats van te luisteren om de ander echt te begrijpen. Teruggaan naar de basis, over hoe je een goede luisteraar kunt zijn, kan voor dat soort gesprekken erg nuttig zijn. Er is niets mis met het beargumenteren van waar je in gelooft, maar het is belangrijk om een standpunt waarmee je het niet eens bent, niet automatisch terzijde te schuiven.



Als we luisteren, is het heel belangrijk om de gevoelens, overtuigingen en emoties van de ander te valideren. Zelfs als je het niet met de persoon eens bent, kun je zijn mening valideren door de redenen voor zijn overtuigingen te herkennen, oprechte vervolgvragen te stellen, je onverdeelde aandacht te schenken en nieuwsgierig te zijn naar zijn ervaringen.



De basis voor het voeren van gezonde, moeilijke gesprekken vereist vertrouwen, respect en regelmatige communicatie – niet slechts een eenmalige interactie elk jaar. Een of twee keer per jaar praten met een familielid waar we negatief over denken vanwege hun verschillende overtuigingen of meningen, maakt het moeilijk om het vertrouwen en respect op te bouwen dat nodig is voor moeilijke gesprekken.

Lees ook: De wetenschap van fijne feestdagen

5.) Zorg voor een bondgenoot

Tijd doorbrengen met familie tijdens de feestdagen is complex. Je kunt blij zijn om ze te zien en dankbaar zijn voor de mogelijkheid om samen te zijn, maar je toch eenzaam voelen, vooral als je niet dezelfde waarden en overtuigingen deelt als veel van je familie.



Om hiermee om te gaan raden we aan om een bondgenoot in de familie te identificeren: iemand met wie je soortgelijke overtuigingen en waarden deelt, en die soortgelijke ervaringen heeft meegemaakt als de jou. Deze persoon kan een zus, neef, zwager, ouder zijn – iedereen bij wie je je hart kunt luchten of waar je oogcontact mee kunt maken aan de eettafel.



Als je het gevoel hebt dat je de enige bent die een bepaalde mening, overtuiging of ervaring heeft, kun je je erg geïsoleerd voelen, ook al ben je omringd door mensen die je zogenaamd steunen en van je houden. Het hebben van één andere persoon in je familie waar je op kunt leunen – en waar je buiten de feestdagen regelmatig mee praat – kan feestdagen bijeenkomsten minder stressvol en emotioneel overweldigend maken.