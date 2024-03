5 tips om je goed voor te bereiden op deelname aan een beurs

Laatst geüpdatet op maart 8, 2024 by Redactie

Voor elk bedrijf komt het op naamsbekendheid aan. Als je bedrijf onvoldoende naamsbekendheid heeft, is het lastig om te groeien met je bedrijf. Heeft je bedrijf een flinke reputatie opgebouwd? Dan is de groei wellicht niet meer bij te benen voor je. Als ondernemer is dat precies wat je wilt. Om die situatie te creëren, kun je deelnemen aan een beurs. Kies bij voorkeur voor een vakbeurs waar de juiste doelgroep op afkomt. Om die doelgroep vervolgens te betoveren, is het verstandig om onderstaande tips op te volgen.

Zorg voor een herkenbare stand

Heb je enig idee wat een bezoeker op een beurs als eerste doet? Hij gaat om zich heen kijken. Valt daarbij direct je stand op? Dan sta je al met 1-0 op voorsprong. Deze bezoeker komt waarschijnlijk even langs je stand, omdat je stand als eerste in zijn oog sprong. Dat is precies waarom het zo belangrijk is om voor een herkenbare en opvallende stand te zorgen.

Verwerk in deze stand sowieso de kleuren van de huisstijl van je onderneming. Bekijk ook of je zo groot mogelijk je bedrijfsnaam of logo kunt verwerken. Daarmee werk je gericht toe naar de gewenste naamsbekendheid.

Zorg dat je iets mee kunt geven

Op een gemiddelde beurs gaat een bezoeker langs veel verschillende stands. Een bezoeker is hierdoor niet in staat om elke stand even goed te onthouden. Om je bedrijf toch in het geheugen van de bezoeker te graven, is het verstandig om iets mee te geven aan hem of haar.

Je kunt bijvoorbeeld keycords, andere goodies of relatiegeschenken weggeven. Wat de juiste keuze op dit gebied is, hangt vooral van je bedrijf af. Ook maakt de doelgroep nogal veel uit; jonge tieners of volwassenen willen immers andere soorten geschenken ontvangen op een beurs.

Verdiep je in de doelgroep

Naar wat voor beurs ga je precies toe? Breng dit duidelijk in beeld en verdiep je vervolgens goed in de doelgroep. Waar is de doelgroep precies naar op zoek? En nog belangrijker: welk probleem kun je voor deze doelgroep oplossen? Kom je vervolgens op de beurs met een geweldige oplossing voor dit probleem? Dan heeft je deelname aan deze beurs echt heel veel zin gehad!

Bekijk de andere deelnemers

Bij een vakbeurs zou je je niet alleen op de bezoekers moeten richten. Zo’n vakbeurs is ook de uitgelezen mogelijkheid om met andere deelnemers (bedrijven en instanties) in contact te komen. Check daarom vooraf welke bedrijven zich voor de beurs hebben aangemeld. Maak vervolgens een lijstje met bedrijven die je op de beurs even wilt bezoeken. Je legt hierdoor eenvoudig en laagdrempelig de juiste contacten.

Stel vooraf doelen op

Tot slot is het verstandig om vooraf doelen op te stellen. Waarom wil je precies aan de beurs deelnemen? Wat verwacht je van de beurs? Door concrete doelen te stellen, kun je deze doelen na afloop moeiteloos meten. Daarmee krijg je inzicht of de beurs wel of niet het gewenste effect heeft gegeven. Dit maakt het eenvoudiger om in de toekomst de juiste beurzen uit te kiezen