Eén ding is zeker: in een gedigitaliseerde wereld kunnen kinderen digitale media en apparaten niet permanent vermijden. En ze ontmoeten ze uiterlijk op school. Omdat ze daar een integraal onderdeel zijn van het onderwijs. De beste manier voor kinderen om te leren hoe media werken, is door praktische ervaring en projecten. Het lijkt ook zeker dat degenen die geen mediavaardigheden ontwikkelen, het risico lopen de controle over de media te verliezen. Bovendien vermindert een gebrek aan vaardigheden op het gebied van digitale media de kansen op werk. Hier zijn 5 tips om je kind kennis te laten maken met digitale media.

1. Wanneer je kind media kan gaan gebruiken

In principe geldt natuurlijk ook voor dit onderwerp dat jij je kind het beste kent. Daarom kan alleen jij beslissen wanneer de beste tijd is. Aanbevolen wordt:

Kinderen onder de drie jaar mogen nooit alleen een scherm gebruiken.

Kinderen onder de zes jaar hebben geen eigen spelcomputer in de kinderkamer.

Op negenjarige leeftijd kun je al aan je eerste smartphone denken.

Kinderen zonder toezicht mogen pas vanaf 12 jaar gebruikmaken van computers en internet.

2. Beperk het mediagebruik

Experts zijn het erover eens dat het voor kinderen, vooral in de eerste levensjaren, veel belangrijker is om zelf ervaringen op te doen met hun zintuigen. Aanraken, voelen, horen, proeven, ruiken en zien zijn van enorm belang voor de ontwikkeling van de hersenen. Daarom mogen kinderen niet zonder beperkingen digitale media gebruiken. De mediatijd moet worden overeengekomen. De meeste gidsen bevelen het volgende aan als richtlijn:

Vier tot zes jaar: maximaal 30 minuten per dag.

Zeven tot 12 jaar: maximaal 60 minuten schermtijd per dag.

Vanaf 12 jaar: maximaal 90 minuten per dag of een weekbudget van ca. 10 uur.

Lees ook: Kinderen en smartphones? Dit zijn de gevaren!

3. Wees erbij als de media wordt gebruikt en steun de selectie

Als het gaat om het aanleren van mediavaardigheden, is het aan ons volwassenen. Ouders moeten zeker in de buurt blijven als kinderen digitale media gebruiken. Jouw taak is om vragen te beantwoorden, hulp te bieden en te classificeren. En natuurlijk om in te grijpen als wat er op het scherm verschijnt niet geschikt is voor kinderen.

Bij oudere schoolgaande kinderen kunnen ouders dan meer op de achtergrond blijven. In plaats van een maximale gebruikstijd per dag kunnen weekbudgetten worden afgesproken, die de kinderen dan zelf bepalen. Toch moet de inhoud altijd besproken worden. Vraag dus specifiek wat je kind online doet of naar welke informatie het op zoek is.

4. Geef voorlichting over gevaren

Weten dat er gevaren en nadelen op de loer liggen, maakt ook deel uit van het bereiken van mediacompetentie. Bewustwording van het omgaan met de eigen data kan niet vroeg genoeg beginnen. Praat met kinderen over reclame en met schoolkinderen over pesten.

5. Houd je aan mediavrije tijden en wees een rolmodel

Digitale media zouden voor het slapengaan over het algemeen taboe moeten zijn. Dit bevordert coëxistentie en spirituele regeneratie wanneer er vaste tijden zijn waarop er helemaal geen media zijn (zelfs niet voor volwassenen)! Als je samen eet, staat de televisie niet aan en liggen er geen smartphones of tablets op tafel. Helaas moeten ook volwassenen hier aan zichzelf werken.