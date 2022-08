5 tips om positieve mensen in je leven aan te trekken

Positiviteit is van groot belang als je eraan werkt om goede dingen aan te trekken die je wilt; of het nu gaat om de liefde, overvloed, loopbaanontwikkeling of gezondheid; je moet positief zijn als je wilt slagen. Dit is hetzelfde als je positieve mensen in je leven aantrekt. Er zijn tal van tools die je kunt gebruiken om je persoonlijke positiviteit te vergroten. Van het bijhouden van een dagelijks dankbaarheidsdagboek tot het maken van een vision board.



De waarheid is echter dat het niet alleen je eigen positiviteit is die ertoe doet. De vibratie van anderen om je heen kan ook van invloed zijn op jou om het leven te manifesteren dat je wenst. Wanneer je omringd bent door positieve mensen, groeit je zelfrespect en heb je inspiratie en energie. Als je daarentegen negatieve mensen om je heen hebt, dan kunnen ze je positiviteit ondermijnen en je op een lagere frequentie laten trillen.



Dus, hoe zorg je ervoor dat je zoveel mogelijk positieve mensen om je heen hebt?

1. Gebruik visualisatie

Je bent waarschijnlijk al bekend met het proces van het gebruik van creatieve visualisatie om gedetailleerde beelden te maken van de dingen die je wilt aantrekken. Je kan het echter ook gebruiken voor andere dingen.



Een techniek die je kan helpen om positieve mensen aan te trekken, is het visualiseren van deze mensen die naar je toe komen. Nadat je je een paar minuten hebt geconcentreerd op langzame, gestage ademhaling, laat je je geest een beeld genereren dat je vermogen weergeeft om andere positieve mensen naar je toe te trekken.



Er is geen regel over wat je moet visualiseren, zolang je denkt dat het gelukkige, koesterende individuen vertegenwoordigt die in je leven komen. Probeer deze visualisatie minstens één keer per dag te herhalen.

2. Richt je op je eigen negativiteit

We hebben de neiging om meer van de dingen aan te trekken die we aan het universum “geven”. Dus als je negativiteit uitzendt, zal het zoveel moeilijker zijn om positieve mensen aan te trekken.



Deze negativiteit hoeft niet kwaadaardig te zijn – zelfs als je bijvoorbeeld een vriendelijk persoon accepteert, als je denkt dat je geen positieve mensen in je leven verdient, is de kans kleiner dat je ze ontvangt.



Vraag jezelf af of je negatieve overtuigingen of veronderstellingen hebt over vriendschappen en relaties. Werk dan om die tegen te gaan om meer positieve mensen naar je toe te trekken.

3. Wees eerlijk

Soms houden we vast aan oude vriendschappen en relaties die niet langer voor ons werken en ons alleen maar naar beneden halen. Om je kansen op het ontmoeten van positieve mensen en het maken van solide verbindingen te maximaliseren, moet je regelmatig aan zelfreflectie over je sociale omgeving doen.



Sleept iemand je naar beneden? Is er iemand die je altijd bekritiseert of zelfs uitlacht? Het is tijd om te overwegen om de banden met dit soort mensen te verbreken om ruimte te maken voor degenen die je kracht geven en je helpen je volledige potentieel te bereiken.

4. Geef elke dag liefde

Je kunt meer positieve mensen naar je toe trekken als je constant positiviteit uitstraalt, zelfs naar vreemden. Maak er een gewoonte van om elke dag liefde te geven, en je zult zien dat het bij je terugkomt.



Je hoeft geen grote gebaren te maken – zelfs iemand complimenteren met hun prachtige outfit, 20 minuten luisteren naar een collega met problemen of een uur van je tijd besteden aan vrijwilligerswerk per week kan een groot verschil maken. Als bonus kunnen dit soort activiteiten leiden tot prachtige nieuwe vriendschappen!

5. Oefen affirmaties voordat je gaat socializen

Ten slotte kun je helpen jezelf in de juiste ruimte te krijgen om positieve connecties te maken door jezelf een beetje peptalk te geven voordat je socialiseert. Of je nu tijd gaat besteden aan het leren kennen van mensen op het werk, naar een feest gaat of een diner bijwoont, probeer krachtige bevestigingen te vinden die je een open en gelukkig gevoel geven over de mogelijkheid om mensen te leren kennen.



Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Ik voel en vertrouw de positieve energie in mij” of “Ik heb de kracht om positieve mensen aan te trekken die mijn leven zullen verrijken.” Lees ook: 5 affirmaties voor geluk en onmiddellijke positiviteit