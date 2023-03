5 tips over de lichaamstaal van katten om je kat beter te begrijpen

Laatst geüpdatet op maart 16, 2023 by Redactie

De kat is een van onze meest voorkomende huisdieren, maar wordt vaak verkeerd begrepen. Tegenwoordig worden er verschillende inspanningen geleverd om de waarde van de kat in de samenleving te vergroten. We geven hier tips om de lichaamstaal van je kat te begrijpen, en het welzijn van je kat kunt vergroten.



Een kat is een gezelschapsdier dat veel vreugde brengt, maar tegelijkertijd zijn er veel mythen en oude overtuigingen over katten die niet waar zijn. Katten kunnen zelfstandiger gedrag vertonen en zijn niet zo aandachtzoekend als honden. Hierdoor is het risico soms groter dat we de behoeftes van de kat missen.

Begrijp de behoeften van de kat

Veel mensen vinden het moeilijk om het gedrag van de kat te ontcijferen, wat kan betekenen dat niet aan al zijn behoeften wordt voldaan. Hij kan bijvoorbeeld te veel aan zichzelf worden overgelaten, onderprikkeld zijn, niet op tijd naar de dierenarts gaan, of voer krijgen dat geen rekening houdt met zijn leeftijd, ras of voedingsbehoefte. Veel gaat over het daadwerkelijk begrijpen van je kat. Door de lichaamstaal van katten te begrijpen, kun je hun welzijn vergroten en tegelijkertijd de relatie tussen jullie koesteren.

Tips om de lichaamstaal van de kat te lezen:

Tevreden en gelukkig

Als de kat gezond is, staan ​​de oren rechtop en zijn ze naar voren gericht. De staart is naar boven gericht en heeft een normale vorm, eventueel met een lichte buiging aan het uiteinde. Als de kat spontaan op zijn rug rolt, is hij blij en rustig. Hij stelt zich kwetsbaar op, is niet bang en wil misschien wat aandacht. Als je in zo’n situatie tuurt of langzaam met je ogen knippert, is de kans groot dat de kat hetzelfde terug zal doen.

Bezorgd

Als de kat zijn oren spitst en ze opzij trekt, kan hij angstig zijn. Als de kat zit of ligt, kan hij angst tonen door met zijn staart te zwaaien.

Bang of agressief

Als de oren naar achteren zijn getrokken in de buurt van het hoofd, geeft dit aan dat de kat agressief of bang is, vaak is het angst die de agressiviteit veroorzaakt. Bij angst of agressie kan hij zijn staart tussen zijn poten houden en zich klein maken of omhoog grommen en proberen zichzelf groot te maken. Bij angst staan ​​de ogen vaak wijd open met grote pupillen, bij agressie is de blik vaak starend.

Trekt zich terug

Als een kat afwezig lijkt, is hij meestal bezig met het observeren van zijn omgeving. Houd er rekening mee dat als een kat zich terugtrekt, dit kan zijn omdat hij ziek of onzeker is.

Streel het hoofd en markeer

Katten strelen elkaar soms op een vriendelijke manier met zowel hun lichaam als hoofd, dat kan het ook met jou doen. Door zijn kop te aaien, toont de kat niet alleen genegenheid en enthousiasme. Het markeert ook zijn territorium. Vanuit klieren op de kop verspreidt de kat een subtiele geur en markeert wat “ertoe behoort”. Als de staart omhoog staat, rechtop staat en trilt, is de kat vaak bezig met markeren. Het kan zijn territorium ook afbakenen met urine.