5 Tips voor de perfecte kus

Wat is het geheim van de perfecte kus? De perfecte kus omvat een bedwelmende combinatie van anticipatie en opwinding, de juiste setting en stemming, techniek en genetische compatibiliteit. Mannen en vrouwen hebben echter ook een voorkeur voor verschillende zoentechnieken en kussen om verschillende redenen. Studies tonen aan dat terwijl mannen de voorkeur geven aan meer tong, een natte kus met open mond en meer geneigd zijn om een ​​tongzoen te beginnen, geven de vrouwen de voorkeur aan minder tong en speeksel, vooral in kortetermijnrelaties.

Dus, om een onvergetelijke indruk maken. Begin langzaam. Neem de tijd om echt verbinding te maken en de anticipatie op te bouwen voordat je hun voorbeeld volgt. Last but zeker not least. Onthoud dat het geheim van de perfecte kus is om ze te kussen alsof ze jou kussen, want zo willen ze het liefst gekust worden.

Toptips voor de perfecte kus:

Bouw de anticipatie op:

Of het nu je eerste kus is of je al eeuwig samen bent, doe het rustig aan en bouw de anticipatie op zodat ze je graag willen kussen door je een weg te banen rond hun gezicht en erogene zones.

Volg hun voorbeeld:

Het geheim van de perfecte kus is om degene te kussen zoals ze jou kussen, want dat is de manier waarop ze het liefst gekust willen worden.

Richt je op hun meest gevoelige erogene zones:

Onze lippen, boordevol zenuwuiteinden, zijn een van de krachtigste erogene zones van ons lichaam. Voor een extra uitbarsting van sensueel genot en om genotzoekende zenuwen te stimuleren, C-vezels genoemd, begin je met een zachte, lichte kus.

Vermijd teveel tong en speeksel:

Terwijl een hete, slordige tongzoen een kleine hoeveelheid testosteron vrijgeeft om je in de stemming te brengen, kan het te veel van het goede zijn.

De stemming bepalen:

Onderzoeken hebben uitgewezen dat waar je kust een krachtig effect kan hebben op hoe je de knuffel en je partner beoordeelt. Uit de studie bleek dat kussen in een steriele omgeving het niveau van het bindingshormoon oxytocine bij de vrouwen verminderde en de mate van intimiteit die vrouwen met hun partner voelden, verminderde.