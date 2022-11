5 tips voor de perfecte raclette-avond

Koken aan tafel in plaats van in de keuken – raclette heeft een lange traditie, vooral rond kerst en oud en nieuw. Naast kaas en vlees is een onmisbaar onderdeel van de populaire wintermaaltijd verse groenten. Maar welke is nu in het seizoen? En waar moet nog meer rekening mee worden gehouden? We hebben antwoorden op deze vragen en geven tips om de avond tot een groot succes te maken.

Het is het publiek dat telt

Als de raclette avond voor de deur staat, zijn er twee vragen: wat – en vooral hoeveel – moet er op het boodschappenlijstje? Als vuistregel kunnen gastvrouwen 200 tot 250 gram raclettekaas en ongeveer 120 tot 150 gram vlees per persoon verwachten. Er zijn ook veel lokale groenten. En voor wie van fruit houdt, seizoensfruit zoals de huidige peren. Hierbij geldt: hoe groter de groep, hoe gevarieerder het aanbod. Zo kunnen de gasten gaandeweg veel verschillende pannen bij elkaar zetten.

Vermijd verzadigers

Zou het racletteplezier na twee pannen niet voorbij moeten zijn? Dan is het raadzaam om zware, koolhydraatrijke bijgerechten te vermijden. Een licht en gezond groentebuffet is de perfecte tegenhanger van vette kaas. Groenten die zelfs in het koude seizoen nog vers van het veld komen, zijn bijzonder geschikt. Naast wortels, wortelpeterselie, spruitjes, witlof, prei en courgette zijn dit ook rode biet, pastinaak, champignons en uien. De laatste vier ontwikkelen een heel bijzonder aroma als ze vooraf worden gepekeld of gemarineerd.

Gesneden op voorraad

Als je niet constant de gezellige kring wilt verlaten om de groentekommen in de keuken te vullen, moet je ’s middags een voorraad inslaan. Bewaard in de koelkast blijven gesneden groenten vers en kunnen ze de volgende dag gebruikt worden – bijvoorbeeld voor een heerlijke stamppot. Doe de restjes gewoon in afsluitbare plastic bakjes en bewaar ze in de groentelade.

Laat niets aanbranden

De avond is voorbij, de afwas stapelt zich op in de keuken en opgedroogde en aangebrande restjes blijven in de pannen steken – dat hoort ook bij de realiteit van een raclette avond. Dit kan echter eenvoudig worden vermeden. Leg gewoon een grote stapel servetten in het midden van de tafel en veeg de pannen er direct na gebruik mee schoon. Dit maakt het afwassen een stuk makkelijker. En mocht het vuil toch wat hardnekkiger zijn: laat de pannen gewoon een nacht in koud water weken.

Koffie en kaneel tegen de waas

De geur van kaas en vet dagenlang in huis hangen? Kleine trucjes zijn hier ook effectief tegen gebleken. Om de lucht te neutraliseren, laat je gewoon een bord met koffiepoeder of azijnessence een nacht in de kamer staan ​​en laat je het ’s morgens kort luchten. Of: kook water, doe het in een kom, voeg wat kaneel toe en maak er een wandeling door het huis of appartement mee. De geur van raclette vervaagt en er verspreidt zich een aangename winterse geur.

Groentefondue als alternatief

Fondue is bijna net zo populair als raclette. Hetzelfde geldt hier: het hoeft niet altijd vlees te zijn. Voor de vegetarische versie worden bijvoorbeeld groenten gebakken in een beslag in hete olie. Meng voor het deeg eenvoudig twee eierdooiers, 250 milliliter water, 125 gram bloem, peper en wat kerrie. Blancheer vervolgens de streekgroenten kort – fijngehakte wortelen, courgettes en champignons zijn bijzonder geschikt – roer ze door het beslag en bak ze in het vet. Het smaakt niet alleen lekker, het zorgt ook voor een krokante traktatie.