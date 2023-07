5 tips voor een harmonieuze vakantie voor twee

Volgens statistieken wordt in de periode na de zomervakantie de meeste echtscheidingen aangevraagd. Het hoeft niet zo te zijn! We onthullen hier hoe stellen de beste weken van het jaar doorbrengen en opnieuw verliefd terugkeren.



Waarom is vakantie vaak een love killer? Koppels zijn nu hechter samen dan ooit tevoren. In het dagelijks leven communiceren ze slechts tien minuten per dag met elkaar en zijn ze door werk, hobby’s en vrienden minder op zichzelf gericht. Tel daarbij de hoge verwachtingen: tijdens de vakantie willen we plezier hebben, ontspannen en weer dichter bij elkaar. De kans op teleurstelling is groot. Kleine dingen kunnen voor ruzie zorgen als je op vakantie bent.

Tips voor een harmonieuze vakantie

1. Planningsgesprek:

In een gesprek moeten beide partners duidelijk hun wensen voor de vakantie kenbaar maken. Niet alleen qua land en hotel, maar ook qua verwachtingen van de tijd samen. Dan moet je een geschikte bestemming vinden. Het vermogen om compromissen te sluiten is hierbij belangrijk, aangezien ideeën zelden voor 100 procent overeenkomen.

2. Solo tijd:

Eindelijk hier! Ga nu niet alleen dag en nacht op elkaar zitten, maar plan af en toe tijd voor jezelf in. Of het nu gaat om een ​​museumbezoek of een surfcursus: alleen dingen ondernemen houden je in leven en zijn een gespreksonderwerp.

3. Compromissen:

Ook in het dagelijkse vakantieleven zijn kleine compromissen essentieel. Deze moeten duidelijk worden geregeld, bijvoorbeeld door iedereen om de beurt het dagprogramma te bepalen.

4. Tussentijdse balans:

Ongeveer halverwege je vakantie, bij elkaar komen en samen de balans opmaken. Is er een behoefte die wordt verwaarloosd? Zo wordt voorkomen dat iemand zijn frustratie om redenen van harmonie inslikt en na de vakantie verwijten maakt.

5. Romantiek potentieel:

Kleine geschenken werken als een liefdeskatalysator, zelfs op vakantie. Ontbijt op bed of een nachtelijke strandwandeling met champagne staan ​​garant voor tintelingen achteraf.