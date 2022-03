5 tips voor een stijlvolle motoroutfit voor stoere vrouwen

Als je als vrouw een beetje stoer aangelegd bent, dan past motorrijden mogelijk ook goed bij je. Maar veel motorkleding ziet er vooral erg functioneel uit, terwijl je ook stijlvol wil blijven. Is het dan helemaal onmogelijk om als vrouw zowel stijlvol als goed beschermd op de motor te kruipen? Nee hoor! We geven vijf tips voor motorkleding waarmee je een stijlvolle motoroutfit kunt samenstellen.

Shoei Glamster

Een onvermijdelijk onderdeel van je motoroutfit, is natuurlijk de helm. Veel motorhelmen zien er stoer uit, maar niet bijzonder elegant. Gelukkig zijn er toch wel motorhelmen te vinden die wel een charmante uitstraling hebben. Zoals de Glamster serie van Shoei. Dit zijn mooi rond vormgegeven helmen met een subtiel design waarbij alle moderne poespas is weggelaten.

Motorjeans

Motorbroeken zijn ook vaak niet zo elegant en lenen zich vaak zeker niet om ook van de motor af te dragen. Maar het zou natuurlijk wel makkelijk zijn als je een motorbroek kon vinden die stijlvol is, ook in het dagelijkse leven te dragen is en tóch goede bescherming biedt bij een eventuele val van de motor. Motorjeans van de slijtvaste stof kevlar bieden hierbij uitkomst. De mate van bescherming verschilt per broek. Twee stijlvolle broeken om te overwegen zijn de John Doe Betty Highwaist, die overal bescherming biedt, en de Mottowear Stella, die alleen op belangrijke plekken slijtvast is. In het geval van de Mottowear Stella is het van belang om de broek kritisch te passen. Hij moet namelijk goed aansluiten, zodat de versterkte delen bij een val op de juiste plek zitten.

REV’IT! Bellecour motorjas

Kies je voor motorjeans, dan heb je in plaats van een motorpak een motorjas nodig om ook je bovenlijf te beschermen. Ook hier geldt dat het fijn zou zijn als het gaat om een jas die ook in het dagelijks leven niet misstaat. Kijk hiervoor is naar de collectie van het merk REV’IT!. REV’IT! maakt stijlvolle motorjassen die niet eens zo heel duur zijn. Onze favoriet is de klassieke, stijlvolle Bellecour, een stoere en toch modieuze jas die te verkrijgen is in bruin en zwart koeienleer.

Stylmartin Oxford Black motorlaarzen

Ook je voeten en onderbenen hebben bescherming nodig. Nu zijn wij vrouwen natuurlijk kritisch op wat we bereid zijn om aan onze voeten te dragen. Zou het dan niet mooi zijn als je een soort Chelsea boot op de motor zou kunnen dragen? Daarvoor hoef je niet verder te kijken dan de Stylmartin Oxford Black. Dit zijn stijlvolle, klassieke laarzen die gemaakt zijn voor op de motor en een uitstekend voorbeeld zijn van een combinatie van functionaliteit en fashion.

Spectrum Ladies handschoenen

Je motoroutfit is nu bijna af. Alleen de handschoenen ontbreken nog. Ook je handen moeten immers warm en beschermd zijn op de motor. Veel motorhandschoenen zijn vooral stoer en functioneel, maar niet erg sexy. Het eerdergenoemde merk REV’IT! heeft echter ook in deze categorie de oplossing voor handen. De Spectrum Ladies motorhandschoenen van REV’IT! zijn voorzien van donkergrijs luipaardprint en zien er totaal niet uit als de gemiddelde motorhandschoen, terwijl ze wel de juiste bescherming bieden voor je handen. Bijkomend voordeel is dat deze handschoenen voorzien zijn van vingertoppen waarmee je het touchscreen van je smartphone kunt blijven bedienen.

Het kan dus echt, een stijlvol motoroutfit bij elkaar shoppen. Ons lijstje kan je een hoop tijd besparen. Zien we je dan binnenkort in stijl voorbij razen op de snelweg?