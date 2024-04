5 tips voor gezond leven met het hele gezin

Laatst geüpdatet op april 24, 2024 by Redactie

Heb je een gezin? Het is een mooi voornemen om met z’n allen een gezond leven te leiden. En hierin is ook zeker veel mogelijk! Maar je moet maar net even weten hoe je het kunt aanpakken. Ben je op zoek naar tips en inspiratie? Lees dan zeker verder.

Iedereen doet mee

Het is een mooi voornemen om het hele gezin mee te laten doen met de gezonde voornemens. Als ouder neem je hier uiteraard het voortouw in! Stimuleer je kind(eren) om gezond te leven. Je kunt ze uitleggen dat dit ze blij en gelukkig maakt. Leg er ook een positieve focus op. Een gezonde maaltijd eten? Dat is een leuk moment op de dag, en juist niet iets negatiefs. Die mindset speelt een grote rol. Je kunt het jezelf een beetje makkelijker maken. Wil je het energieniveau en de weerstand van je kind ondersteunen? Dat lukt met kinder multivitamine in aardbeiensmaak. Niet alleen gezond eten telt mee, maar ook beweging, slaap en ontspanning. Motiveer je kinderen om op deze verschillende aspecten de juiste keuzes te maken.

Extra aandacht bij zwangerschap

Ben je zwanger? Wat een mooi nieuws! Tijdens de zwangerschap mag je natuurlijk extra goed voor jezelf zorgen. Je zorgt dan als het ware voor twee. Het is helemaal fijn als je gezinsleden een beetje extra op jou letten. En zelf kun je ook de juiste stappen zetten. Let er goed op wat je eet en drinkt. Met zwangerschapsvitamine vul je de nodige foliumzuur en vitamine D3 aan. Dit doet je goed bij de zwangerschap, maar ook bij een kinderwens. Een zwangerschap kan best zwaar zijn. Bijvoorbeeld als je last hebt van misselijkheid aan het begin, of juist als je lichamelijke kwaaltjes krijgt naarmate de zwangerschap vordert. Pak zoveel mogelijk rust. Zeker als je lichaam dit duidelijk aangeeft! En bereid je natuurlijk zo goed mogelijk voor op de komst van de kleine.

Voorbeeld geven

Als je wilt dat je kinderen zo gezond mogelijk leven, moet je toch echt zelf het goede voorbeeld geven. Je kinderen kopiëren immers je gedrag, zeker als ze nog wat jonger zijn. Eet jij met plezier je bord met groenten op? Dan vinden je kinderen dat ook makkelijk om te doen. Snack je maar weinig gedurende de week? Dan is dit voor je kids normaal: ongezonde keuzes komen dan niet zo snel in ze op. Houd dus goed in gedachten dat je kinderen je gedrag en je keuzes imiteren. Dat gaat niet alleen om bewust gedrag, maar net zo goed om onbewust gedrag. Geef jij hierin al het goede voorbeeld? Of valt er nog iets te verbeteren? Kijk hier kritisch naar.

Goed slapen

Gezond leven is extra makkelijk als je goed slaapt. Je voelt je dan immers sterker gedurende de dag en hoeft minder snel toe te geven aan slechtere gewoonten, zoals snacken of futloos op de bank hangen. Maak van goed slapen daarom een prioriteit. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, zeker met hele kleine kinderen die nog geen vast ritme hebben. Maar je kunt hier wel slimme keuzes in maken. Ga er ’s avonds bijvoorbeeld vroeg in, als je weet dat je kinderen op tijd wakker worden. Pak in het weekend of op een vrije dag eens een extra middagdutje. Zo rust je toch zoveel mogelijk uit.

Casual aanpak

De laatste tip: houd het geven van het goede voorbeeld zo casual mogelijk. Je kunt het simpelweg niet forceren. En als je te streng en strikt bent, kan dat zelfs averechts werken. Gezond leven moet leuk zijn! Dat is een goed uitgangspunt. Dat betekent ook dat het niet erg is als je de touwtjes toch een keer laat vieren. In het weekend mogen de ‘regels’ bijvoorbeeld best wat soepeler zijn. Als die gezonde keuzes, maar voorop staan, zonder dat het als een verplichting voelt. Daar kun je de juiste balans in zoeken.



Het is mooi om met je hele gezin gezond te leven! En hier kun je dan ook veel stappen in zetten, of het nu gaat om voeding, beweging of slaap. We hopen dat je inspiratie hebt gehaald uit de bovenstaande tips.