Een aspect van de uitdaging van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) is het stigma. Maar seksuele activiteit met wederzijds goedvinden, die een natuurlijk onderdeel is van het volwassen leven, omvat intiem contact dat infecties kan verspreiden. En elk jaar krijgen vele mensen een soa. Genitale herpes, evenals andere soa’s zoals syfilis en HPV (het humaan papillomavirus), kunnen worden overgedragen via huid-op-huidcontact. Condooms zijn effectief in het blokkeren van de overdracht van door vocht overgedragen soa’s, zoals chlamydia, HIV en gonorroe. Maar met infecties die via de huid worden overgedragen, terwijl condooms kunnen helpen, zullen ze de infectie vanuit een onbedekt gebied niet blokkeren. De meeste soa’s zijn te behandelen en een vroege infectie kan ernstigere complicaties voorkomen.

In termen van stigma, wekt vooral genitale herpes angst op, omdat het is wat we een ’terugkerende’ infectie noemen: als iemand het eenmaal heeft, heeft hij het voor het leven. In dit opzicht is HSV-2 vergelijkbaar met zijn orale verwant, de “simplexe” vorm van het virus (HSV-1), dat koortsblaasjes en koortsblaren kan veroorzaken. Veel volwassenen hebben HSV-1, meestal het gevolg van niet-seksuele blootstelling in de kindertijd, bijvoorbeeld door de kus van een familielid. Net als HSV-1 is genitale herpes meestal ook mild en beheersbaar. Zozeer zelfs dat een persoon misschien niet eens weet dat hij het heeft. Sommige zijn niet symptomatisch. En milde uitbraken zijn gemakkelijk toe te schrijven aan andere oorzaken, zoals een insectenbeet. Om het bewustzijn te vergroten en stigma met betrekking tot genitale herpes te verminderen, bieden we het volgende advies:

5 tips voor het begrijpen van genitale herpes:

1. Raadpleeg je arts als je je zorgen maakt: Verschillende soa tests hebben verschillende parameters. Als je een huidafwijking opmerkt – een zweer, een blaar of een puistje – kan dit worden uitgeveegd en gecontroleerd. DNA-onderzoek van het afgenomen monster is de meest nauwkeurige keuze. Bij afwezigheid van symptomen kan een bloedtest op IgG-antistoffen langdurige infecties opsporen.

2. Positieve resultaten? Er zijn beheersopties: Voor patiënten met regelmatige uitbraken zijn er effectieve middelen om de frequentie te beperken. Bijvoorbeeld, dagelijkse antivirale medicijnen zoals valaciclovir-pillen kunnen uitbraken met minstens 75 procent verminderen.

3. Houd rekening met overdracht zonder symptomen: Een uitdaging met HSV-2 is dat het virus op bepaalde tijden op de huid aanwezig is, ook al is er geen zichtbare uitbraak. Huid-op-huidcontact op zulke momenten kan de infectie overdragen. Condooms kunnen de mate van huidblootstelling beperken. En dagelijkse antivirale medicijnen lijken het risico te verminderen.

4. Zwanger? Zorg voor een veilige bevalling: Zwangere vrouwen kunnen worden getest op genitale herpes omdat een uitbraak een gezondheidsrisico is tijdens de bevalling. Degenen die weten dat ze het virus hebben, moeten hun arts informeren. In de meeste gevallen is er geen impact op de bevalling, maar als er op dat moment een uitbraak is, zullen veel artsen een keizersnede adviseren om de baby te beschermen tegen ernstige gezondheidsproblemen.

5. Orale seks kan genitale infecties veroorzaken: Bij genitale herpes denken we meestal aan HSV-2. Maar orale seks kan HSV-1 doorgeven aan de geslachtsorganen. Bewustzijn kan de keuzes van mensen sturen. Genitale herpes heeft misschien geen woordvoerder van beroemdheden. Maar veel gewone mensen hebben het, en ze leiden een vol en gelukkig leven.