5 tips voor het bewaren van uitgesneden pompoenen voor Halloween

Laatst geüpdatet op oktober 28, 2024 by Redactie

Het is bijna Halloween en Euroflorist heeft een stijging van 180% gezien in het aantal mensen dat online zoekt naar “pompoen uithollen ‘ – wat suggereert dat veel Nederlanders nu al pompoen lantaarns aan het snijden zijn in de aanloop naar Halloween. Hoewel pompoenen ongeveer 8 tot 12 weken kunnen meegaan nadat ze geplukt zijn, kunnen ze na het snijden snel beginnen te verwelken en te rotten: over het algemeen wordt aangeraden om je pompoen pas 3-5 dagen voor Halloween te snijden. Het team van Euroflorist heeft hun 5 natuurlijke tips verzameld om ervoor te zorgen dat de uitgesneden pompoenen lang meegaan met Halloween:

1. Zorg ervoor dat je de juiste pompoen kiest

De eerste stap om ervoor te zorgen dat je pompoen het overleven om in een halloween lantaarn gesneden te worden, is ervoor zorgen dat je de juiste koopt. Zorg ervoor dat hij geen groeven, schrammen of duidelijke vlekken heeft. Als dat wel het geval is, zal hij waarschijnlijk niet lang meegaan. Als je pompoen echter een groene kleur heeft, betekent dit dat hij nog aan het rijpen is en dus goed is om mee naar huis te nemen en daar te laten rijpen. Je moet ook controleren of je pompoen niet te zacht is. Om dit te doen, draai je de pompoen om en oefen je druk uit. Als je voelt dat hij iets meegeeft onder je duimen, zoek dan een andere. Je wilt je pompoen ook op een vlakke ondergrond leggen om ervoor te zorgen dat hij plat ligt als je de kaars erin doet na het snijden.

2. Maak hem schoon met een oplossing van witte azijn

Als je je pompoen voor het eerst mee naar huis neemt, maak hem dan goed schoon met een verdunde azijnoplossing. Azijn is zuur, waardoor het een natuurlijk conserveringsmiddel is. Het heeft van nature ook antibacteriële eigenschappen, dus het zal helpen om alle ongedierte te doden voordat je begint met snijden. Om dit te doen, combineer je simpelweg 10 delen water met één deel witte azijn, besproei je de buitenkant van de pompoen grondig en laat hem drogen. Als je pompoen eenmaal gesneden is, is het een goed idee om een spuitfles met water en witte azijn te mengen en de binnenkant van je pompoen dagelijks met de oplossing te besproeien. Dit helpt om eventuele groeiende schimmel te doden. Door de binnenkant van je uitgesneden pompoen vochtig te houden voorkom je ook dat hij inzakt.

3. Gebruik essentiële oliën om ongedierte af te schrikken

Net als de menselijke huid werkt het vruchtvlees van de pompoen als een beschermende laag, dus zodra je in de schil gaat snijden, versnelt de ontbinding, wat vliegen kan aantrekken. Bij het snijden van je pompoen is het belangrijk om zoveel mogelijk van de ‘ingewanden’ eruit te halen. Alles wat achterblijft zal extra ongedierte aantrekken. Hoewel er geen onfeilbare methode is om ongedierte volledig af te schrikken van rottend voedsel, kan het gebruik van essentiële oliën zoals pepermunt of citroen ervoor zorgen dat ze geen schade aanrichten aan je uitgesneden pompoen. Als je de binnenkant van je pompoen besproeit met een spray van witte azijn, kun je een paar druppels etherische olie aan de oplossing toevoegen.

4. Houd hem in de schaduw van de elementen

De meeste mensen bewaren hun uitgesneden pompoenen buitenshuis, en hoewel je pompoen er geweldig uit kan zien als verlichting in de voortuin, zal het blootstellen aan de weerselementen het rottingsproces versnellen. In plaats daarvan moet je hem op een zo droog en schaduwrijk mogelijke plek leggen – uit de buurt van zon, wind en regen. Voor het beste resultaat zet je hem dicht bij de voordeur op een overdekte plek. Als je geen veilige plek hebt om je pompoen binnen te bewaren, overweeg dan om hem voor een raam te bewaren zodat hij nog steeds zichtbaar is van buitenaf.

5. Houd de pompoen gehydrateerd

Om te voorkomen dat je pompoen op dag twee een uitgedroogd gekrompen hoofd wordt, moet je de pompoen goed vochtig houden. Breng hiervoor wat vaseline – of iets vergelijkbaars – aan op de snijvlakken. De vaseline werkt als een barrière en zorgt ervoor dat het vocht het vruchtvlees van de pompoen niet verlaat. Als je vaseline of soortgelijke producten op basis van vaseline op je pompoen aanbrengt, moet je echter vermijden om er een echte vlam in te steken, want die is brandbaar. Gebruik in plaats daarvan een waxinelichtje zonder vlam dat op batterijen werkt. Door echte vlammen te vermijden voorkom je ook dat je pompoen verder uitdroogt.