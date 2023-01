5 tips voor mindful drinken

Laatst geüpdatet op januari 18, 2023 by Redactie

Alle goede dingen komen in drieën: Het is dan ook niet verwonderlijk dat naast het bewuste gebruik van grondstoffen en bewuste voeding, de trend naar bewust alcoholgebruik steeds populairder wordt. Deze beweging heet Mindful Drinken. De houding ten opzichte van alcohol is de afgelopen jaren veranderd. Terwijl Generation Z al “Generation Sober” wordt genoemd, nemen ook de zorgen over drinken toe in oudere leeftijdsgroepen. Mensen in deze beweging kiezen bewust voor de drank, de kwantiteit en de kwaliteit. Maar wie alcohol wil vermijden of op zoek is naar andere alcoholvrije alternatieven dan frisdrank en water, mist vaak aantrekkelijke alcoholvrije alternatieven.

We hebben vijf tips voor bewust drinkgedrag samengesteld:

Begrijp jezelf:

Soms is er hulp van buitenaf nodig om ontwikkelde drinkgewoonten te begrijpen. Op basis hiervan kunnen meer bewuste beslissingen worden genomen.

Verander de gewoonte:

Zelfs als er een volledig alcoholvrije tijd is gepland, hoeft de smaak niet te worden opgeofferd. Voor wie zin heeft in een drankje, er zijn heerlijk smakende alcoholvrije alternatieven op de markt.

Verminderen:

Matiging hoeft niet altijd onthouding te betekenen. In plaats daarvan is er een optie om het algehele alcoholgehalte van de drank te verlagen.

Vervanger:

Een andere truc om het totale aantal alcoholeenheden in je favoriete cocktails te verminderen, is het vervangen van high-proof producten door niet-alcoholische alternatieven. Met bijvoorbeeld de Negroni cocktail werkt dat heel gemakkelijk: vervang gewoon de gin door een alcoholvrij Martini-aperitief.

Geniet met vreugde:

Het nieuwe jaar is een kans om iets nieuws te beginnen en velen grijpen deze kans aan. Drink samen met vrienden mindful en neem een alcoholvrij aperitief.

Ontheffing betekent geen beperking



Mindful drinken vereist geen dry january. De bewuste beslissing om je eigen alcoholgebruik te heroverwegen en indien nodig te verminderen, kan op elk moment worden genomen. En toch: zonder doen betekent niet verlies van hoogwaardige dranken, kwaliteit en smaak.