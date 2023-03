Laatst geüpdatet op maart 17, 2023 by Redactie

Het lichaam wordt tijdens het sporten zwaar belast. Daarom is het des te belangrijker om dan te vertrouwen op voldoende rust. We geven je 5 tips voor ontspanning na het sporten om je te helpen een balans te vinden.

Waarom is ontspannen na een training eigenlijk zo belangrijk?

Regeneratie is cruciaal voor je trainingssucces, bijvoorbeeld als het gaat om spieropbouw. Ook gezondheidsaspecten, zoals het risico op blessures tijdens het sporten, spelen hierbij een rol. Hier zijn onze 5 tips voor herstel na het sporten:

Tip 1: Doe ademhalingsoefeningen

Bewust in- en uitademen draagt ​​op een aantal manieren bij aan herstel na inspanning. Om te beginnen geeft een diepe en langzame ademhaling de spieren de energie die ze nodig hebben om te ontspannen. Aan de andere kant kunnen ademhalingsoefeningen de bloeddruk verlagen en stress verminderen. Je kunt beginnen door in te ademen door je neus en uit door je mond, waarbij je je buik laat stijgen bij het inademen en laat vallen bij het uitademen. Je kunt ook kleine pauzes inbouwen, maar luister alsjeblieft naar je lichaam en houd rekening met de grenzen ervan.

Tip 2: Neem de tijd om te stretchen

Ook als je direct naar huis de bank op wilt, raden we je aan om te stretchen na je training. Het helpt om je spiertonus te verlagen en zo de spieren weer te ontspannen. Voor de meeste sporten is daarom aansluitend stretchen aan te raden, ook in combinatie met een ontspannen tempo. Er is helaas geen algemeen antwoord op de vraag of je ook moet stretchen voordat je gaat sporten. Dat hangt af van de sport en individuele mobiliteit.

Tip 3: Neem een ​​warme douche of bad

Warm water is niet alleen goed als je thuiskomt van buitensporten, het kan ook spierpijn voorkomen en helpen bij het ontspannen van de spieren. De meeste mensen zweten tijdens hun training. Om na het sporten niet meer naar zweet te ruiken, kun je onder de douche een stevig doucheverzorgingsproduct gebruiken en daarna deodorant spuiten.

Tip 4: Ontspannende massage

Een massage na het sporten voelen als een echte traktatie – geen wonder, want ze kunnen spierpijn voorkomen en het spierherstel verbeteren. Helaas worden de handen en voeten vaak weggelaten en juist deze worden bij veel sporten zoals joggen, het meest belast.

Tip 5: Voed je lichaam

Hoewel het het beste is om minimaal 2 uur voor het sporten geen hoofdmaaltijd te eten, is eten daarna bijzonder belangrijk. Om je lichaam optimaal te laten regenereren, kun je het beste uitgaan van een mix van licht verteerbare koolhydraten en hoogwaardige eiwitten. Ook is het belangrijk dat je tijdens en na de training je vochtbalans weer aanvult. Ook door het zweten gaan er mineralen verloren, die kun je aanvullen met de juiste dranken, zoals mineraalwater.