Of je nu een doorgewinterde grillexpert bent of net begint met barbecueën in de achtertuin, het uitbreiden van je menu met vis biedt een leuke en smaakvolle manier om buitenactiviteiten tot leven te brengen. Het grillen van vis is echter anders dan traditionele gerechten zoals hamburgers en steaks. We hebben hier 5 tips voor perfect gegrilde vis.

Niet alle vis is hetzelfde

Er bestaat een veelvoorkomende misvatting dat alle vis gegrild kan worden, maar niet alle vis is hetzelfde. Vermijd schilferige vis (zoals forel) en kies in plaats daarvan voor een stevige vis tijdens het grillen, zoals branzini in onderstaand recept voor gegrilde hele branzini met verse kruidensaus.

Vocht is niet je vriend

Hoewel je waarschijnlijk streeft naar een frisse, sappige smaak bij het eten van vis, betekent dat niet dat de vis nat moet zijn wanneer hij op de grill gaat. Voor een mooie, knapperige huid en grillstrepen dep je de vis droog om het vocht te absorberen voordat je gaat grillen.

Temperatuur is cruciaal

Er is een ideale temperatuur voor het grillen van vis, of het nu 200 °C is voor dunnere vis of iets boven de 200 °C voor dikkere stukken. Daarom wint elektrisch grillen aan populariteit. Een elektrische grill bewaakt en regelt de temperatuur nauwkeurig op het roosterniveau, wat zorgt voor een nauwkeurige garing waar het er echt toe doet, in tegenstelling tot gasgrills die de kamerwarmte meten of houtskoolgrills waarbij je moet gokken. Bovendien vermindert elektrisch grillen het brandrisico, schadelijke dampen en de schoonmaaktijd.

Er is een “juiste” manier om vis te bereiden

Als je vis met vel bereidt, bak dan eerst de kant met het vel naar beneden, omdat deze kant vergevingsgezinder en duurzamer is dan de binnenkant. Dit geeft het gerecht meer stabiliteit en structuur, waardoor de kans kleiner is dat de vis uit elkaar valt.



Wees voorzichtig met suiker. Suikerrijke marinades vereisen een goede controle op de grill, omdat suiker kan verbranden. Als suiker goed wordt bereid, zorgen suikers voor een knapperige Maillard-reactie en zorgen ze er tegelijkertijd voor dat de vis malser wordt.

Gegrilde hele branzini met verse kruidensaus

Bereidingstijd: 30 minuten

Kooktijd: 10 minuten

Voor: 4 personen

Ingrediënten verse kruidensaus:

2 eetlepels gehakte dille

1/4 kopje gehakte peterselie

2 eetlepels gehakte bieslook

1 klein teentje knoflook, fijngehakt

1/2 theelepel koosjer zout

1/4 theelepel rode pepervlokken

1 eetlepel citroenschil

1 eetlepel citroensap

3/4 kopje extra vierge olijfolie

Ingrediënten Branzini:

2 hele branzini met kop (ongeveer 450 gram per stuk), schoongemaakt en ontschubd

2 theelepels koosjer zout

1 citroen, in zes plakjes gesneden

6-8 takjes dille

6-8 takjes peterselie

2 theelepels extra vierge olijfolie

Bereiding

Voor de verse kruidensaus: Meng in een kleine kom de dille, peterselie, bieslook, knoflook, zout, rode pepervlokken, citroenschil, citroensap en olijfolie; Zet apart.



Verwarm beide kanten van de grill voor op 300 °C (hoog) en sluit het deksel.



Voor het bereiden van de branzini: Bestrooi de vis van binnen en van buiten met koosjer zout. Vul de buikholte van elke vis met citroenschijfjes, dilletakjes en peterselietakjes en bind ze vast met keukentouw. Zet ze in de koelkast tot ze klaar zijn om te grillen.



Bestrijk de huid van beide vissen gelijkmatig met olijfolie. Steek de temperatuurmeter in het dikste deel van het vlees van elke vis, parallel aan de rugvin, en leg de vis op de grill met de buikzijde naar jou toe. Sluit het deksel en bak 5 minuten.



Open het deksel en draai de vis voorzichtig om met een dunne metalen spatel of twee vorken. Sluit het deksel en bak 5 minuten, of tot de kerntemperatuur 65 °C bereikt.



Leg de vis op een schaal en verwijder het touw. Serveer de vis met verse kruidensaus.