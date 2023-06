5 unieke ervaringen in Jamaica

Laatst geüpdatet op juni 5, 2023 by Redactie

Jamaica voldoet aan alle stereotypen die van een Caribisch eiland worden verwacht: paradijselijke stranden met turquoise wateren, een aangenaam tropisch klimaat het hele jaar door en uitbundige natuur overal waar je kijkt. Maar al snel zal de reiziger ontdekken dat het “eiland van hout en water” veel meer is dan dat, en het bewijs hiervan zijn de unieke ervaringen die het biedt, zoals die hieronder volgen.

Lees ook: 7 dingen om te doen op Bonaire

Badend in lichtgevend water

De Luminous Lagoon, de thuisbasis van miljoenen microscopische organismen (dinoflagellaten genaamd) die ’s nachts oplichten, is een natuurwonder dat zich uitstrekt over Falmouth Bay. Merkwaardig genoeg zijn er slechts drie andere plaatsen ter wereld waar dit fenomeen kan worden waargenomen: Indonesië, de Bahama’s en Puerto Rico, hoewel de Jamaicaanse lagune naar verluidt de grootste en helderste van allemaal is. De 45 minuten durende nachttour vertrekt vanaf de Glistening Waters, waarbij het mogelijk is om een ​​bad te nemen in sprankelend water dat onvergetelijk belooft te worden.

Proef de meest begeerde koffie ter wereld

Zoals de meesten van jullie weten, is Blue Mountain Coffee de beste koffie ter wereld. Maar slechts weinigen weten wat het zo speciaal maakt… Dus, wat is een beter excuus om de geheimen van Jamaica’s best bewaarde schat te ontdekken dan een bezoek te brengen aan een van de koffieplantages, zoals de bekroonde Croydon Plantation in de Catadupa-bergen of de privélandgoed Craighton Estate, om uit de eerste hand alle details over het maken ervan te leren kennen. De koffiefabriek Mavis Bank is bijvoorbeeld een van de weinige plekken op het eiland waar deze delicatesse wordt geproduceerd en organiseert rondleidingen van 45 minuten langs de faciliteiten. Na de rondleiding kunnen deelnemers genieten van een gratis proeverij van deze geselecteerde koffie. Vergeet ook zeker niet de beroemde Jerk Chicken te eten.

Vaar op een vlot gemaakt van bamboe

Een boot die geschikt is voor degenen die duizelig worden op volle zee, aangezien Bamboo Rafting-ritten, ondanks dat de naam anders aangeeft, zeer ontspannend zijn. Er zijn verschillende tours om uit te kiezen, de meest populaire zijn de Martha Brae River Rafting en de Rio Grande River Rafting, die de kans biedt om een ​​authentiek Jamaicaans menu te proeven aan de oevers van de rivier bij Bellinda’s.



Oorspronkelijk waren bamboevlotten een belangrijk vervoermiddel tijdens de hoogtijdagen van het plantagetijdperk in Jamaica. Momenteel behouden ze hetzelfde ontwerp als voorheen, hoewel ze nu passagiers vervoeren in plaats van koopwaar.

Drink een Red Stripe bier tussen de zee en de lucht

Een reis naar Jamaica zou niet compleet zijn zonder een bezoek aan de coolste bar van de Caraïben: Floyd’s Pelican Bar. De eigenaar, Floyd Forbes, droomde ervan om midden op de oceaan een bar te bouwen en in 2001 maakte hij het waar. Gelegen op volle zee, meer dan een kilometer van de kust, is de enige toegang – hoe kan het ook anders – per boot. Het interieur van de plaats is versierd met relikwieën van over de hele wereld, zodat je gerust je eigen souvenir kan achterlaten.

Lees ook: Tips voor een vakantie naar St. Maarten

Een dag doorbrengen op een onbewoond eiland

Wat zou jij meenemen naar een onbewoond eiland? Op Pellew Island kun je ontdekken en voelen als Tom Hanks in zijn legendarische film. Het eiland, ook wel Monkey Island genoemd, heeft een klein privéstrand en een schommel, de perfecte plek om te genieten van een picknick in een idyllische omgeving. Er wordt gezegd dat het bij eb te voet bereikbaar is, hoewel het ook gemakkelijk te bereiken is per vlot of boot vanaf de nabijgelegen Blue Lagoon.