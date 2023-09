5 verrassende weetjes over anthurium

Laatst geüpdatet op september 11, 2023 by Redactie

De flamingoplant (anthurium) is vooral bekend om de hartvormige en kleurrijke schutbladeren. Die worden vaak ten onrechte als bloem bestempeld. Het is echter het kleine kolfje dat vol zit met minuscule bloemetjes. Hoewel het een van de bekendste bloeiende kamerplanten is, zijn er genoeg verrassende weetjes en redenen om flamingo’s in huis te halen!

1: Eindeloze bloei

Sommige flamingoplanten kunnen het hele jaar non-stop bloeien, maar meestal is er een cyclus. Eerst 3 maanden bloei, dan volgt een pauze en daarna verschijnen er weer nieuwe knoppen. Heb je langer dan 3 maanden geen bloemen gezien? Je kunt dan de flamingoplant een handje helpen. Geef 6-8 weken geen voeding en weinig water. Daarna geef je weer ‘gewoon’ water en voeding. Dit zorgt er eigenlijk altijd voor dat de anthurium weer gaat bloeien.

2: Luchtzuiverend

In de meeste interieurs zweven chemische verontreinigingen. Die komen bijvoorbeeld uit meubels, vloerbedekking en elektrische apparaten. Uit testen blijkt dat flamingoplanten deze schadelijke stofjes uit de lucht halen. Ze worden in de plant en het wortelgestel opgenomen en afgebroken. In ruil geeft de anthurium zuurstof af. De flamingoplant zuivert zo in 24 uur 50% van de lucht. Na 3 dagen is dat bijna 100%. Hoe meer of hoe groter de anthuriumplanten, hoe sterker het effect.

3: Bloem én blad

Bekend zijn de witte, roze en rode soorten maar tegenwoordig kun je ook genieten van lila en donkerpaarse anthuriums. Ze hebben allemaal die kenmerkende, hartvormige bloemen. Bij het ene soort zijn ze wat ronder van vorm en bij het andere juist wat puntiger. Omdat de bloemen vaak de aandacht trekken, vergeet je vaak te kijken naar het blad. Ook dat is hartvormig. Bovendien zijn er bloemloze anthuriumsoorten waarvan de prachtige bladtekeningen juist blikvangers zijn.

4: Hydroponie

Bijzonder zijn kamerplanten op water, ook wel hydroponie genoemd. Het komt er simpelweg op neer dat plant met zijn kale wortelgestel in het water staat. Niet elke plant is hiervoor geschikt, maar anthurium wel! Je kunt het heel eenvoudig zelf doen: verwijder de potgrond voorzichtig van de wortelkluit. Om het geheel goed te zien, zet je de anthurium in een glazen pot of vaas. Zorg dat het water helder blijft en een laagje van 5 cm is voldoende.

5: Eenvoudige verzorging

Van bloeiende planten wordt vaak gedacht dat ze veel aandacht vragen. Dat geldt zeker niet voor anthurium. De sterke plant zet je op een plek met daglicht (uit de volle zon) en voor de rest is het een kwestie van eens per week een scheut water geven. Elke maand wat plantenvo eding zorgt dat de anthurium gezond en sterk blijft.



Anthuriums zijn verkrijgbaar bij tuincentrum, bloemist en supermarkt.



Fotocredit: Anthuriuminfo.com