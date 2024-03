5 vooroordelen over relatietherapie en wat daarachter schuilgaat

Laatst geüpdatet op maart 5, 2024 by Redactie

Veel paren merken op een bepaald punt in hun relatie dat hun interacties met elkaar niet meer zo liefdevol zijn als vroeger. Relatietherapie kan mensen weer bij elkaar brengen, maar er bestaan ​​veel vooroordelen tegen deze adviesdienst. In het volgende artikel ontdek je welke 5 vooroordelen over relatietherapie veel voorkomen en waarom ze niet waar zijn.

Lees ook: Deze stappen moet je nemen als een relatie slechter wordt

1: “Relatietherapie is alleen bedoeld voor koppels die een crisis doormaken.”

Veel paren zijn van mening dat relatietherapie alleen zin heeft als de relatie zich al in een crisis bevindt. Hoewel het waar is dat de meeste partners alleen professionele hulp zoeken als ze zelf niet verder kunnen, betekent dat niet dat dit uitsluitend zo hoeft te zijn. Integendeel, het zoeken naar preventieve relatietherapie biedt grote mogelijkheden om te voorkomen dat een relatie überhaupt in een crisis terechtkomt. Het verbeteren van communicatiepatronen, het versterken van banden of het oplossen van huidige conflicten zijn onderwerpen die preventief veel crisispotentieel kunnen verkleinen.

2: “Relatietherapie is bedoeld voor mislukte relaties.”

Veel mensen zijn ook van mening dat het zoeken naar relatietherapie neerkomt op het mislukken van een relatie. In plaats van tijd en geld in advies te investeren, kun je je eigen weg gaan. Natuurlijk is relatietherapie geen wondermiddel en niet elke relatie die gepaard gaat met relatietherapie overwint alle uitdagingen en problemen. Vaak komt dit echter doordat de partners zelf beseffen dat ze liever een streep in het zand trekken. In ieder geval is het zoeken naar relatietherapie een actieve stap om duidelijk te krijgen wat je wensen en leermethoden zijn om constructief met conflicten om te gaan.

3: “Relatietherapie is synoniem met verlies van controle.”

Afwijzing komt ook voor omdat veel mensen denken dat ze de controle over hun relatie opgeven tijdens relatietherapie. Ze zien de adviseur als een beoordelaar van komende veranderingen of zelfs als een beslissing over het al dan niet voortzetten van de relatie. Dat is uiteraard niet het geval, integendeel. Relatietherapeuten zijn er om paren te helpen en te ondersteunen. Het belangrijkste is om jezelf te vinden en strategieën te leren voor waarderende communicatie en effectieve conflictoplossing, waarbij beide partners worden gezien, gehoord en gerespecteerd.

4: “Relatietherapie is alleen voor getrouwde stellen.”

Relatietherapie is niet gebonden aan een status: het kan gebruikt worden door ieder koppel dat begeleiding nodig heeft of een andere manier wil omgaan met elkaar en binnen de relatie. Of de twee partners nu getrouwd zijn of niet, homoseksueel of heteroseksueel zijn, uit verschillende culturen of uit hetzelfde dorp komen – dit zijn allemaal aspecten die volkomen irrelevant zijn voor relatietherapie. Het aanbod is gericht op iedere samenwerkingsvorm waarbij ondersteuning gewenst is.

5: “Relatietherapie is te duur.”

De prijsklasse voor aanbiedingen voor relatietherapie is groot, dus er moet voor elk budget een geschikt format zijn. Als je minder financiële flexibiliteit heeft, kan je bijvoorbeeld kiezen voor online relatietherapie, wat aanzienlijk goedkoper is dan persoonlijke. In ieder geval moeten meerdere aanbiedingen worden gecontroleerd voordat je advies inwint. Het gaat niet alleen om financiële aspecten, maar vooral om de vraag of alles in orde is. Uiteindelijk gaat het om vertrouwen, want alleen dan kun je je openstellen en vooruitgaan naar een betere toekomst.

Lees ook: Tekenen dat je relatietherapie nodig hebt

Uiteindelijk zijn deze vooroordelen precies dat: vooroordelen. Echtparen die hulp zoeken, mogen zich er niet door laten afschrikken en hen in plaats daarvan kritisch ondervragen. Uiteindelijk is relatietherapie een waardevolle kans om relaties te versterken, conflicten te overwinnen en een bevredigend partnerschap op te bouwen.