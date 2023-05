5 vragen om aan je kinderen te stellen in plaats van “Hoe was je dag?”

Laatst geüpdatet op mei 16, 2023 by Redactie

Vraag je je kind dag in dag uit: “Hoe was het op school vandaag?” om vervolgens teleurgesteld te worden door korte antwoorden als “oké” of “goed”? Als ouders willen we echt alle aspecten van hun dag horen, dus hoe krijgen we meer dan een antwoord van één woord? Door boeiendere vragen te stellen! Hier zijn enkele ideeën…

Vertel me iets goeds dat vandaag is gebeurd

Dit opent de deur voor communicatie en moedigt hen aan om zich een positief aspect van hun dag te herinneren.

Wanneer verveelde jij je vandaag?

Hun antwoord kan je helpen een onderwerp of activiteit te begrijpen die de interesse van je kind niet trok. Als het antwoord een paar dagen hetzelfde blijft, bedenk dan manieren waarop je de interesse van je kind in de kwestie kunt wekken.

Wat heb je vandaag geleerd?

De kans is groot dat je kind ervoor kiest om iets te delen dat hem echt opwond. Zorg ervoor dat je betrokken blijft als ze een verhaal of feiten beginnen te delen. Dit is een veel specifiekere vraag dan “Hoe was je dag?”

Als je morgen de leraar zou zijn, wat zou je dan doen?

Afhankelijk van de verbeeldingskracht (en leeftijd) van je kind laat deze vraag veel ruimte voor creatieve expressie. Luister naar alle ideeën van je kind (zelfs als ze onrealistisch zijn) en gebruik dit als een gelegenheid om de realiteit van klasregels, veiligheid en leren te bespreken.

Wanneer was je vandaag het meest trots op jezelf?

Nog een vraag die hen zal helpen iets positiefs van de dag te onthouden. Kinderen hebben onze steun en genegenheid nodig, dus overlaad ze met lof terwijl ze hun prestaties delen.

Probeer zelf een paar vragen te bedenken die bij je kind passen. Het komt erop neer dat je vragen wilt stellen die gesprekken en betrokkenheid op gang brengen.