5 x de beste snorkelspots op Tenerife

Tenerife behoort tot de beste bestemmingen in Europa om te duiken, maar ook snorkelen is uitgegroeid tot één van de populairste wateractiviteiten op dit Canarische eiland. Tenerife heeft een onderwaterwereld waar vulkanische structuren voor een bijzonder schouwspel zorgen. Daarnaast is de fauna voor de kust van Tenerife uitzonderlijk rijk en gevarieerd met barracuda vissen, zeepaardjes en mantaroggen. Op veel plaatsen langs de kustlijn kan je kan genieten van deze onvergetelijke onderwaterbeleving. Stop die snorkel dus alvast in je koffer en begeef je naar deze vijf unieke snorkelspots.

Onderwatermuur La Pared del Palmar

Aan de kustlijn van het zuiderse dorpje El Palmar zorgt de onderwatermuur Pared del Palmar voor een unieke snorkelervaring. Tussen de groeven van de rotsen houden zeeanemonen zich verscholen en verstoppen tropische vissen zich tussen het zeewier. Ook rondom de muur komt de kleurrijke onderwaterwereld helemaal tot leven. In dit kristalheldere water snorkel je langs zeeschildpadden, papegaai- en trompetvissen. De vele exotische en inheemse diersoorten die je hier terugvindt, maken van Pared del Palmar één van de mooiste snorkelspots van de Canarische Eilanden.

Vulkanische landschap Montaña Amarilla

Het rotsachtige strand van Playa Amarilla wordt ook wel Yellow Mountain genoemd. Hier duik je in een opmerkelijk onderwaterlandschap, een kustgebied met ruige vulkanische rotsformaties. Door de jaren heen lieten de golven hun sporen na in de gele rotsen en creëerden vormen die vanwege hun schoonheid uitgeroepen werden tot natuurmonument. Tijdens deze snorkeltour zwem je langs vulkanische riffen, bogen en grotten, maar het is natuurlijk ook de perfecte plek om te zonnebaden en te ontspannen.

Vissersdorpje El Médano

El Médano, dat ‘de duin’ betekent, is een authentieke vissersplaats aan de zuidoostkust van Tenerife. Daal bij de pier af naar het kleine rif waar je tussen de morenen zwemt. Al van ’s morgens vroeg fleuren het strand en het water helemaal op door de kleurrijke vliegers en de surfers die de golven trotseren. Kies voor een veilige snorkelspot die goed aangegeven is zodat je zeker niet geraakt wordt door wind- of kitesurfers. Dankzij het vulkanische zand met verschillende kleuren is Playa del Médano één van de mooiste natuurstranden van Tenerife.

Tussen de vissen in Punta de Teno

In het noordwesten van Tenerife vind je Punta de Teno, een afgelegen strand in een beschermd zee reservaat. Door het kraakheldere water en de verschillende grotten is Punta de Teno net een onderwaterparadijs. Als de zee ruig is, kunnen toeristen en inwoners zich terugtrekken in de kleine baaitjes of rotspoelen. Dit exclusieve plekje is makkelijk te bereiken met de taxi of bus die jou oppikt in het station van Buenavista del Norte.

De mooiste zeebodem van Muelle de Radazul

Richting het noordoosten is Muelle de Radazul de perfecte plek om te snorkelen en te duiken. De jachthaven Radazul wordt omringd door zand met opgestapelde rotsen en heeft één van de mooiste zeebodems van Tenerife. Je vindt hier heel wat maritieme vissoorten terug die op andere plaatsen zelden voorkomen, zoals de trompet- en papegaaivis.

Praktisch

Voor je eerste snorkel ervaring heb je naast je zwemdiploma geen speciaal brevet nodig, al kan een snorkel cursus of opleiding wel zorgen voor een geruster gevoel onder water. Om je veiligheid te garanderen zijn er een aantal zaken waarmee je rekening moet houden. Zo mag je nooit alleen snorkelen, moet je dicht genoeg bij de oever, de kust of de boot blijven en zoek je op voorhand informatie op over het weer, de stromingen en de temperatuur. Wees je ook steeds bewust van de omgeving, vermijd bijvoorbeeld plekken met scherpe rotsen of grotten waarin je kan verdwalen.



Op Tenerife zijn er heel wat organisaties die snorkeltours aanbieden onder begeleiding van een professionele gids. Naast je zwemkledij en handdoek heb je niets nodig, een goede uitrusting bestaande uit zwemvliezen, een snorkel en een zwembril wordt ter plaatse voorzien. Voor je in het water duikt, krijg je een korte uitleg over het gebruik van het materiaal, de veiligheidsprocedures en de basistechnieken voor het snorkelen. Ervaren duikers kunnen het onderwaterlandschap van Tenerife natuurlijk ook zelf ontdekken. Zoek voor je tripje de beste snorkelplekken op, zo ben je er zeker van dat je alle unieke plekjes meepikt. Voor een duurzame snorkel ervaring houd je rekening met deze tips: voeder geen dieren, maak het substraat niet los, beschadig geen levende wezens en vang of verwijder geen planten, organismen en hun overblijfselen (schelpen, schalen, enz.) of archeologische restanten.

Credits beeld: Turismo de Tenerife