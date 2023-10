Moderne voedselverwerkingsmethoden, teelttechnieken en open markten zorgen ervoor dat alles en nog wat altijd beschikbaar is. Maar het volgen van seizoensgroenten en fruit heeft zo zijn voordelen, zeggen experts. Kijk dus eens naar 5 x fruit om in de winter te eten.

Lees ook: Zo ga je fit door het najaar met groenten en fruit

Appels

Een appel per dag houdt de dokter weg, is een bekend spreekwoord. Welnu, in de winter kun je deze vrucht tegen een betaalbare prijs krijgen. Het is rijk aan belangrijke antioxidanten en voedingsvezels. De antioxidanten in appels kunnen het risico op het ontwikkelen van kanker, hoge bloeddruk, diabetes en hartziekten helpen verminderen. Maak dus gebruik van het seizoen om appels te kopen.

Citroen

Tijdens de winterdagen heb je juist veel vitamine C nodig in je lichaam. Vitamine C is belangrijk omdat het de immuniteit bevordert. Verkoudheid, hoesten en koorts kunnen gemakkelijk optreden als gevolg van klimaatveranderingen. Citroensap of citroen helpt dergelijke problemen te voorkomen.

Sinaasappelen

Sinaasappelen zijn ook een van de citrusvariëteiten die veel voorkomen in de winter. Sinaasappel heeft een hoog watergehalte, is rijk aan voedingsstoffen, met veel vitamine C, citroenzuur en glucose, enz. De vezels in sinaasappels zijn goed voor het spijsverteringsstelsel en verlichten constipatie. Het helpt het cholesterol te verlagen en arteriosclerose te voorkomen. Het vitamine C-gehalte verbetert de immuniteit.

Rambutan

Rambutan is een winterfruit dat rijk is aan natuurlijke antioxidanten. Het is een harige vrucht die verkrijgbaar is van september tot en met maart. Deze vrucht is effectief bij het verminderen van chronische cardiovasculaire problemen. Ze bevatten ook veel ijzer en calcium.

Lees ook: 10 tips om meer groenten en fruit te eten

Granaatappel

Granaatappel zit vol met antioxidanten en ontstekingsremmende stoffen die kunnen helpen een hoog cholesterolgehalte en hoge bloeddruk onder controle te houden. Studies tonen aan dat het drinken van granaatappelsap de opbouw van vetophopingen in de slagaders kan verminderen en zo veel hartziekten kan voorkomen. Het versterkt ook je immuniteit. Deze vruchten zijn in het seizoen van oktober tot januari.