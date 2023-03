5 x lekkere toast recepten

Toast is heerlijk op zijn tijd en heel eenvoudig te maken. Toast wordt gemaakt door boter op sneetjes brood te smeren, vervolgens kaas en andere ingrediënten zoals sla, tomaat, uien enz. toe te voegen en tot slot in de broodrooster te doen. We hebben hier 5 lekkere toast recepten die je heel gemakkelijk thuis kunt bereiden.

Klassieke toast

Ingrediënten:

4 sneetjes brood

2 el boter

Zout en peper naar smaak

Instructies:

Rooster twee sneetjes brood goudbruin.

Smeer boter op de geroosterde sneetjes en strooi er wat zout en peper over.

Neem nog een boterham en leg deze in het midden van de twee geroosterde sneden.

Druk op de boterham om ervoor te zorgen dat het brood aan elkaar plakt.

Snijd de sandwich doormidden en serveer.

Eiersalade Toast

Ingrediënten:

4 sneetjes brood

2 gekookte eieren

2 el mayonaise

1 el dijon mosterd

1 eetlepel gehakte uien

Zout en peper naar smaak

Instructies:

Rooster twee sneetjes brood goudbruin.

Prak de gekookte eieren in een kom met een vork.

Voeg de mayonaise, Dijon-mosterd, gehakte uien, zout en peper toe aan de gepureerde eieren en meng goed.

Neem nog een boterham en leg deze in het midden van de twee geroosterde toasts.

Verdeel het eiersalademengsel over het brood.

Druk op de boterham om ervoor te zorgen dat het brood aan elkaar plakt.

Snijd de sandwich doormidden en serveer.

Gegrilde Kaas Toast

Ingrediënten:

4 sneetjes brood

2 plakjes cheddarkaas

2 plakjes mozzarellakaas

2 el boter

Instructies:

Rooster twee sneetjes brood goudbruin.

Leg op elk geroosterd sneetje brood een plakje cheddarkaas en een plakje mozzarellakaas.

Neem nog een boterham en leg deze in het midden van de twee met kaas belegde sneetjes.

Smelt de boter in een pan op middelhoog vuur.

Leg de toast in de pan en bak tot de kaas gesmolten is en het brood goudbruin is.

Draai de sandwich om en bak de andere kant goudbruin.

Snijd de sandwich doormidden en serveer.

Pimiento Kaas Toast

Toast met pimiento kaas is een eenvoudige en heerlijke snack om van te smullen. Dit recept is perfect als ontbijt, lunch of diner.

Ingrediënten:

2 sneetjes brood

1 eetlepel pimiento smeerkaas

3 plakjes spek

Instructies:

Smeer de pimiento kaas op elk sneetje brood. Top met spek, zorg ervoor dat er wat ruimte tussen elk stuk blijft. Leg 2 plakjes op elkaar en geniet ervan.

Open toast met gegrilde kaas:

Dit is een geweldige sandwich voor als je je lui voelt en gewoon iets bij elkaar wilt gooien. De open toast met gegrilde kaas is een van de gemakkelijkste recepten om te maken en het is ook heerlijk.

Ingrediënten:

2 sneetjes brood (of stokbrood), beboterd van binnen, in tweeën gesneden

4 plakjes Amerikaanse kaas (of cheddar)

1/2 plak spek in reepjes gesneden en verkruimeld (optioneel)

Instructies:

Snijd het brood horizontaal doormidden. Smeer elk stuk aan beide kanten in met boter en bedek elk stuk vervolgens met plakjes kaas, spekjes of iets anders dat je lekker vindt. Vouw dubbel zodat er tussen elke boterham een dun laagje kaas zit. Openen en grillen tot ze aan beide kanten goudbruin zijn.