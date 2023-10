5 x “mood foods” om gezonder en gelukkiger te zijn

Het is tijd om je dieet te veranderen en herfstproducten op tafel te brengen. Seizoensgebonden groenten en fruit helpen je beter te leven omdat ze de ontwikkeling van chronische pathologieën helpen voorkomen en je onder andere ook in een goed humeur brengen. We hebben 5 x mood foods op een rij gezet om gezonder en gelukkiger te zijn.



Appels, druiven, sinaasappels, rode biet en pompoen zijn de ‘mood foods’ van oktober: voedingsmiddelen die de productie van hormonen die de stemming reguleren positief beïnvloeden. Maar je moet minimaal vijf porties per dag eten en niet als bijgerecht of dessert, maar als hoofdgerecht.

Appels

‘Een appel per dag houdt de dokter weg’ geldt altijd. Het is namelijk één van de meest aanbevolen seizoensvruchten, omdat het goed verteerbaar is. Hoe moet je het eten? Om er optimaal van te genieten, wordt aanbevolen om appels rauw te eten, eventueel met de schil. Serveer het als bijgerecht naast wild of varkensvlees. Als je ze liever gekookt hebt, kook ze dan in de oven met boter en suiker of gebruik ze om heerlijke appeltaarten, jam en gelei te bereiden.

Druiven

Een van de meest veelzijdige seizoensvruchten, druiven: energiek, rijk aan vitamines en minerale zouten, zuiverend, bestrijdt cholesterol, hydrateert de huid. Volgens deskundigen is de beste tijd om het te eten ’s ochtends.

Sinaasappelen

Rood of geel, sinaasappelen, rijk aan vitamine C, vertegenwoordigen een echte balsem voor de gezondheid en het figuur. De dag beginnen met een sapje is de beste natuurlijke preventieve therapie om verkoudheid, koorts en seizoenskwalen te voorkomen. Te genieten als vers fruit, in sapversie of als ingrediënt in risotto’s, salades, vlees- of vishoofdgerechten en desserts.

Bieten

Mooi om naar te kijken en lekker om te eten: rode biet is rijk aan voedingsstoffen zoals foliumzuur en vitamine C, het is nuttig bij zwangerschap, bloedarmoede of hoge bloeddruk. Het was al bekend ten tijde van de oude Grieken, maar bereikte zijn hoogtepunt in de 17e eeuw toen ontdekt werd hoe je er suiker uit kon halen.

Pompoen

Voedzaam en caloriearm, de koningin van de herfst is absoluut pompoen. Vrijwel alles wordt gegeten, van bloemen tot zaden, van vruchtvlees tot schil. De zachte consistentie en de lichtzoete smaak maken hem geschikt voor vele bereidingen, zowel zoet als hartig. Vooral de zaden bevatten melatonine, om de herfstmelancholie tegen te gaan.