5 x parken in Texas voor een natuurlijk avontuur

Ongerepte natuur, een ruige wildernis en tal van buitenactiviteiten wachten op avonturiers en degenen die avonturiers willen worden in de 90 staatsparken en vijf nationale parken van Texas. Of je nu wilt wandelen door indrukwekkende kloven, vissen op één van de vele meren of surfen op zandheuvels – elk park heeft zijn eigen charme en wacht erop om ontdekt te worden. Een dagtocht verandert op deze manier zo in een langere vakantie…

Big Bend National Park; cactussen en watervallen

In het zuidwesten van Texas ga je in één van de grootste nationale parken in de Verenigde Staten – het Big Bend National Park – van de oevers van de Rio Grande tot de 2.450 meter hoge top van Emory Peak, waar je wordt beloond met een spectaculair uitzicht tot in Mexico. Omgeven door woestijncanyons, watervallen en indrukwekkende cactusformaties waar een indrukwekkende dierenwereld leeft met adelaars, coyotes, zwarte beren en bergleeuwen, krijgt iedere avonturier gegarandeerd een adrenaline-kick. Ben je een vogelliefhebber? Dan krijg ook jij hier waar voor je geld. Langs de Lost Mine Trail met zijn jeneverbessen-, eiken- en dennenbossen en kleurrijke wilde bloemen kun je talloze inheemse vogelsoorten spotten. ’s Nachts wordt het park overkoepeld door een indrukwekkende sterrenhemel die sinds 2012 officieel wordt aangemerkt als ‘dark sky area’.

Palo Duro Canyon State Park: de Grand Canyon van Texas

De Palo Duro Canyon is de tweede grootste kloof van de Verenigde Staten en heeft een 193 km lang landschap van rode zandstenen rotsen waaronder de indrukwekkende Lighthouse Rock. De kloof – die op ca. 40 kilometer van Amarillo ligt – laat zich makkelijk te verkennen te voet, per mountainbike, met de auto of zelfs te paard. Vanuit het bezoekerscentrum heb je een spectaculair uitzicht op de kloof en krijg je uitleg over degeschiedenis – archeologische tentoonstellingen, Indiaas keramiek en sieraden en historische filmbeelden brengen je terug in de tijd. Na een typisch Texaanse barbecue beëindig je de dag het best bij de Texas Outdoor Musical in het Pioneer Amphitheatre, waar de geschiedenis van de Texas Panhandle Plains wordt nagebouwd met zang, dans en veel Texas-humor. Om vervolgens onder de heldere sterrenhemel weg te glijden in een welverdiende slaap.

Caprock Canyons State Park: één met de bizons

Niet zo groot als de aangrenzende parken, maar niet minder indrukwekkend is het Caprock Canyons State Park in het noordoosten van de Lone Star State. Het is de thuisbasis van de officiële bizonkudde van de staat Texas, die geen vee-DNA bevat en daarom een genetische bron is voor veel andere bizonkudden in het 700 hectare grote graslandschap. Elk jaar in september organiseert de stad Quitaque het Texas State Bison Herd Music Festival met optredens van lokale countryzangers, waarbij de opbrengst helpt de kudde te behouden. Het park herbergt ook buideldieren, wasberen, coyotes, slangen, hagedissen en steenarenden. Aan de oever van het grote Theo-meer kun je picknicken – simpelweg je hengel uitgooien om je eigen diner bij elkaar te vissen.

Monahans Sandhills State Park: zandbak voor volwassenen

Als je altijd al de zonsopgang in de woestijn hebt willen ervaren, dan ben je hier in Texas aan het juiste adres: in het midden van 20 meter hoge zandduinen voel je je meer in de sahara dan in Texas. Het Monahans Sandhills Park maakt deel uit van een duinlandschap dat zich over 320 kilometer in het westen van de staat uitstrekt. Waar ooit Indiase stammen zich vestigden, glijden tegenwoordig gepassioneerde sandboarders, surfers en sleeërs vakkundig de heuvels af. Maar de woestijn is drukker dan het lijkt met een grote verscheidenheid aan bomen en wilde bloemen die groeien in het midden van een onwerkelijke omgeving die zich het best laat ontdekken vanaf de rug van een paard.

Lake Bob Sandlin State Park: Romantiek op het water én land

Gigantische bomen, middelhoog gras en een meer van 3.642 hectare: Lake Bob Sandlin State Park in het noordoosten van de staat biedt onderdak aan twee ecosystemen die ideale omstandigheden bieden om te vissen, kajakken, varen, waterskiën en wandelen langs het meer . Tijdens de herfstmaanden glanst het bos rond het meer met zijn esdoorns in warm rood en geel, wat het park een über-romantische karakter geeft. De zonsondergang is ook spectaculair: voordat de dag eindigt, zakt de zon langzaam naar de horizon en laat het meer optisch gloeien.



