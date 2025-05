50+ generatie voelt zich jonger dan ooit en blijft actief in relaties, vriendschappen en op seksueel gebied

Laatst geüpdatet op mei 7, 2025 by Redactie

De 50+ generatie in Nederland voelt zich jonger dan hun werkelijke leeftijd en blijft actief in relaties, vriendschappen en op seksueel gebied. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 50- tot 70-jarigen zich gemiddeld 51,3 jaar oud voelen. Driekwart van de 50+’ers heeft een partner. Van de alleenstaande vrouwen wil meer dan de helft geen relatie. Seksualiteit blijft een belangrijk aspect van het leven voor veel 50+’ers. Meer dan een op de vier heeft meerdere keren per maand seks, en een op de tien zelfs meerdere keren per week. Deze bevindingen komen uit de Witt-studie ‘Hoe de 50+ generatie in Nederland leeft en liefheeft’ dat is uitgevoerd door het Rheingold Instituut in opdracht van modemerk Witt.



Ruim de helft van de 50+’ers (53%) vindt dat je ‘zo oud bent als je je voelt’. 57% vindt dat ‘beperking van de dagelijkse routines door ziekte of beperkte mobiliteit’ de beste manier is om te bepalen of je oud bent. Een 61-jarige mannelijke deelnemer zegt daarover: “Je hoofd zegt ‘het kan allemaal nog’, maar je lichaam spartelt tegen.” En een 68-jarige deelneemster zegt: “In mijn hoofd zit juist dat ik dertig ben.”



De meerderheid van de 50+’ers geeft aan te kunnen rekenen op hun vrienden (88%) en familie (83%). Toch ervaart meer dan een kwart (28%) soms een gevoel van isolatie en zou graag meer vrienden willen. De impact van de coronapandemie is nog steeds merkbaar: één op de vijf (20%) heeft hierdoor contacten verloren. Opvallend is dat de gemiddelde 50+’er acht tot negen vrienden heeft, waarvan drie tot vier als ‘echte goede vrienden’ worden beschouwd. Tegelijkertijd zegt 7% geen hechte vriendschappen te hebben. Vrijwilligerswerk en hobbyclubs zijn populaire manieren om nieuwe mensen te ontmoeten.

Liefde en relaties op latere leeftijd

De 50+ generatie hecht veel waarde aan een stabiele relatie. Driekwart (75%) heeft een partner, en van de singles is 37% op zoek naar een relatie. Opvallend is dat 78% van de singles die nog wel een relatie willen, nog altijd op zoek is naar de liefde van hun leven. Tegelijkertijd geeft meer dan de helft (54%) van de single vrouwen aan geen behoefte te hebben aan een relatie, terwijl dit percentage bij mannen op 37% ligt. Een 68-jarige vrouwelijke deelnemer zegt: “Belangrijk is goede vrienden te hebben. En daar kan ook wel een partner bij komen, maar ik ben er niet meer zo op gefocust een partner te hebben dan ik dat vroeger geweest ben.”



De belangrijkste redenen om wél een relatie te willen? Samen interesses delen (93%) en niet alleen oud willen worden (87%). Een ook aanzienlijk deel (63%) van deze groep singles wil een relatie omdat ze op zoek zijn naar goede seks. Datingapps worden echter nauwelijks gebruikt; slechts 6% maakt er actief gebruik van. Binnen bestaande relaties is de tevredenheid groot: 96% is over het algemeen tevreden, en 38% zelfs zeer tevreden.

Seksualiteit en intimiteit

Seksualiteit blijft een belangrijk aspect van het leven voor veel 50+’ers. Meer dan een op de vier (27%) heeft meerdere keren per maand seks, en een op de tien (10%) zelfs meerdere keren per week. Toch geeft 19% aan helemaal geen seks meer te hebben. Daarnaast blijkt er een kloof te zijn tussen de gewenste en werkelijke frequentie: 54% zou graag vaker seks hebben, maar in werkelijkheid ervaart slechts 37% dit.



Opvallend is dat 43% van de 50+ generatie openstaat voor het uitproberen van nieuwe seksuele praktijken, terwijl 50% daar juist geen behoefte aan heeft. Seksuele activiteit wordt voornamelijk beleefd via geslachtsgemeenschap (62%), gevolgd door intiem contact zoals aanraking en strelen (52%).

Actief en digitaal verbonden

De 50+’ers zijn actief bezig met hobby’s en uitstapjes. Koken en bakken (88%), reizen (87%) en excursies in de natuur (85%) zijn het populairst. Daarnaast blijft deze generatie digitaal verbonden: 90% gebruikt WhatsApp, gevolgd door Facebook (71%) en Instagram (46%).

Ouder worden op eigen voorwaarden

De 50+ generatie laat zich niet in een hokje plaatsen. Ze willen liever ‘50+’er’ genoemd worden dan ‘senior’, een term die slechts 6% passend vindt. De meest gedeelde relatie-motto’s laten eenzelfde trend zien: ‘Iedereen zijn vrijheid – alles kan, niets moet’ (50%) en ‘Leeftijd is maar een getal’ (49%).



De huidige 50+ generatie kan worden gekenschetst als de ‘Nu Ik’ generatie. Ze geven aan meer zelfbewust te zijn om voor zichzelf op te komen en hebben geleerd om minder waarde te hechten aan de meningen van anderen en voelen zich vrijer om hun eigen keuzes te maken. Zo zei een vrouwelijke deelnemer (68): “`Vroeger was ik bedeesd. Nu heb ik maling aan wat anderen denken, ik ga gewoon tegen dingen in.” Ook binnen relaties klinkt de ‘Nu Ik’ generatie door, getuige deze uitspraak van een 66-jarige mannelijke deelnemer: “Mijn vrouw is ook met pensioen. We vinden elkaar als we elkaar nodig hebben, maar we gaan ook op de momenten van de dag ons eigen weg.”



“Door de toenemende demografische verandering worden oudere bevolkingsgroepen steeds relevanter. Terwijl iedereen het heeft over Generatie Z, concentreren wij ons op de generatie 50+”, legt Marloes van Kooten, Chief Product Officer van Witt uit. Ze is verantwoordelijk voor de gehele collectie van Witt. “Om hun behoeften beter te begrijpen, hebben we samen met Rheingold deze grote Witt-studie opgezet. Wij wilden wetenschappelijk onderzoeken hoe de generatie 50+ denkt, liefheeft en leeft. Nu begrijpen we nog beter wat deze generatie werkelijk nodig heeft. We willen onze klanten helpen de beste tijd van hun leven te hebben”, zegt van Kooten. “Met onze Witt-studie willen we mensen bewust maken van de realiteit van het leven van deze generatie, die minder publieke aandacht krijgt dan jongere generaties.”